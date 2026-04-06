Câștigătorul avea la dispoziție 180 de zile pentru a cere banii, însă termenul a expirat fără ca cineva să se prezinte. Reprezentanții Loteriei Naționale britanice au confirmat că biletul fusese achiziționat pe 4 octombrie, iar în ciuda verificărilor și a încercărilor de a identifica persoana norocoasă, nu a fost depusă nicio cerere validă. Astfel, suma uriașă nu mai poate fi recuperată.

Banii vor merge către proiecte comunitare

Conform regulilor, premiile nerevendicate nu rămân nefolosite, ci sunt redirecționate către cauze caritabile. În acest caz, cele peste 12 milioane de euro vor fi folosite pentru finanțarea unor proiecte comunitare și sociale. Operatorul loteriei a explicat că astfel de situații sunt extrem de rare, mai ales când este vorba despre sume atât de mari. În mod obișnuit, premiile mici sunt cele care rămân nerevendicate, nu jackpoturile care pot schimba complet viața unui om.

Un caz rar, dar nu singular

Chiar dacă este o situație neobișnuită, nu este singura. În prezent, mai există cinci premii importante, fiecare de peste 3,2 milioane de lire sterline, care încă nu au fost revendicate. Reprezentanții loteriei spun că, în final, banii vor ajunge tot la oameni, prin proiecte care sprijină comunități locale, organizații sociale și inițiative dedicate persoanelor vulnerabile.