Criza politică nu este una de moment, ci rezultatul unor tensiuni acumulate în ultimele săptămâni. Unul dintre scenariile luate în calcul este susținerea unei moțiuni de cenzură inițiate de opoziție. Aceasta ar urma să fie depusă de partidul AUR, condus de George Simion. Miza este clară: dacă PSD ar decide să voteze moțiunea, actualul Executiv ar putea fi demis. În spatele acestei opțiuni stă nemulțumirea față de deciziile recente ale Guvernului, care au amplificat tensiunile din interiorul Coaliției.

Social-democrații ar intenționa să se retragă de la putere

Un alt scenariu aflat pe masă este demisia de onoare a premierului Ilie Bolojan. Ideea ar fi fost avansată chiar din interiorul Coaliției, semn că nemulțumirile nu vin doar din exterior. Rămâne de văzut dacă această variantă va fi luată în calcul serios, mai ales în condițiile în care social-democrații ar fi transmis și un ultimatum privind clarificarea situației.

Cea mai radicală variantă analizată este retragerea tuturor miniștrilor PSD din Guvern. Un astfel de pas ar duce automat la instalarea unor miniștri interimari și la funcționarea unui guvern de tranziție, pentru o perioadă limitată. Este un scenariu care ar confirma ruptura din Coaliție și ar adânci criza politică. Deocamdată, liderii Coaliției nu se vor mai întâlni până pe 20 aprilie. Atunci este momentul în care social-democrații ar urma să decidă oficial ce direcție vor urma.