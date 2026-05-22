Ninel Peia acuză un „jaf național” în scandalul în care sunt implicați frații Micula

Senatorul PACE Ninel Peia a comentat dur acuzațiile lansate de Daniel Zamfir la adresa lui Ilie Bolojan, susținând că scandalul legat de plățile către frații Micula depășește zona unei simple dispute politice, potrivit Realitatea PLUS.

Potrivit lui Peia, este vorba despre „radiografia unui jaf național”, în care peste un miliard de lei ar fi fost scos din fondul de rezervă al statului și direcționat către afaceriști, în timp ce românilor li se spunea că nu există bani pentru spitale, școli sau infrastructură.

Senatorul a afirmat că în Guvern s-ar fi făcut presiuni uriașe asupra funcționarilor și a reluat acuzațiile privind presupuse înțelegeri făcute „pe șervețel” în birourile de la Palatul Victoria. Declarațiile vin după ce social-democratul Daniel Zamfir l-a acuzat pe Ilie Bolojan că ar fi cunoscut situația și că nu ar fi intervenit pentru a opri aceste practici.

„Atâta au scos guvernele PNL din fondul de rezerv al țării pentru a-l vărsa direct în buzunare unor afaceriști: fratii Micula. Dar în același timp, românilor li se spunea că nu sunt bani pentru spitale, nu sunt bani pentru școli sau pentru drumuri. Și în biroul de la aparatul Victoria s-au împărțit sume astronomice pe șervețel, ca să-l citesc pe colegul meu senator domnul Zamfir. S-au pus presiuni inimaginabile pe funcționari. Dar ați văzut ce a spus în extremitate la realitatea și domnul Ioan Micula că „faptul că ar fi fost înțelegeri pe șervețel sunt ineptii”. Credeți-mă că vremea scuzelor penibile a trecut. Românii nu mai vor explicații.