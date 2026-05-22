Vlad Voiculescu, derapaj pe Facebook. Mesaj obscen la adresa PSD - FOTO
Vlad Voiculescu
Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui, a publicat pe Facebook o postare critică la adresa modului în care se poartă dezbaterea publică. Prima versiune a mesajului conținea un atac vulgar la adresa PSD, iar ulterior a fost eliminat, potrivit Realitatea PLUS.
Vlad Voiculescu și-a editat postarea cu un hashtag obscen la adresa social-democraților, într-un mesaj în care sugera că înjurăturile „se distribuie ușor”. În varianta editată, hashtagurile au fost eliminate, iar debutul textului a fost modificat.
Europarlamentarul USR și lider de vârf în partid a criticat faptul că spațiul public ar fi dominat de, CITEZ: ”o înjurătură, o jignire, un mișto, o conspirație”, în detrimentul unor teme precum spitalele, reformele sau fondurile europene.
Citește și:
- 07:18 - Ploi, vijelii și vânt puternic în mai multe regiuni din țară. Meteorologii anunță vremea rea până în weekend
- 07:14 - Horoscopul zilei: vineri, 22 mai 2026: Schimbări majore pentru câteva zodii
- 07:13 - Anchetă de amploare după moartea elevului de 15 ani din Bacău. Ambulanța ar fi ajuns după două ore
- 07:08 - Sărbătoare 22 mai: Sfântul Mucenic Vasilisc, cinstit de Biserică
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News