Vlad Voiculescu, derapaj pe Facebook. Mesaj obscen la adresa PSD - FOTO

Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui, a publicat pe Facebook o postare critică la adresa modului în care se poartă dezbaterea publică. Prima versiune a mesajului conținea un atac vulgar la adresa PSD, iar ulterior a fost eliminat, potrivit Realitatea PLUS.

Vlad Voiculescu și-a editat postarea cu un hashtag obscen la adresa social-democraților, într-un mesaj în care sugera că înjurăturile „se distribuie ușor”. În varianta editată, hashtagurile au fost eliminate, iar debutul textului a fost modificat.

Europarlamentarul USR și lider de vârf în partid a criticat faptul că spațiul public ar fi dominat de, CITEZ: ”o înjurătură, o jignire, un mișto, o conspirație”, în detrimentul unor teme precum spitalele, reformele sau fondurile europene.