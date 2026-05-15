Gabriela Firea, scrisoare către Ursula von der Leyen: solicită un Fond European pentru tratamente de fertilitate și combaterea declinului demografic

Europarlamentarul Gabriela Firea a transmis o scrisoare către Ursula von der Leyen, cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, prin care solicită înființarea unui Fond European dedicat accesului la tratamente pentru fertilitate și combaterii declinului demografic. Demersul este susținut de colegii social-democrați din Parlamentul European și urmărește sprijinirea cuplurilor afectate de infertilitate în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Firea atrage atenția asupra statisticilor îngrijorătoare privind infertilitatea și scăderea natalității, atât în România, cât și la nivel european. Potrivit acesteia, unul din cinci cupluri din România se confruntă cu probleme de infertilitate, iar accesul la tratamente este adesea limitat de costurile ridicate.

„Fond European dedicat accesului la tratamente pentru fertilitate și oprirea declinului demografic!

Astăzi, de Ziua Internațională a Familiei, mă gândesc la toate cuplurile care își doresc o familie, dar se confruntă cu probleme medicale sau dificultăți financiare.

Statisticile sunt alarmante, în România, dar și în multe țări europene. Sunt milioane de femei, dar și bărbați, afectați de infertilitate. În țara noastră, 1 din 5 cupluri sunt diagnosticate cu această afecțiune, în timp ce la nivel european rata fertilității la femei a scăzut mult în ultimii patru ani.

Nu putem sta cu mâinele în sân. Astfel, am transmis Președintei Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, împreună cu toți colegii mei sociali-democrați din Parlamentul European, o scrisoare prin care solicităm înființarea unui Fond European dedicat accesului la tratamente pentru fertilitate, competitivitate și reziliență demografică.

Concret, cerem sprijin financiar la nivel european pentru cuplurile afectate de infertilitate, inclusiv finanțarea procedurilor de fertilizare in vitro, acces egal la tratamentele pentru infertilitate în toate statele membre, precum și dezvoltarea unei infrastructuri pentru serviciile de îngrijire a copiilor, pentru a ajuta mamele să se întoarcă mai repede la serviciu.

Nu putem vorbi despre viitorul țărilor europene fără să susținem familiile și fără să le oferim speranță celor care își doresc copii. Tocmai de aceea, voi duce la nivel european lupta pe care am început-o în România, pentru cuplurile infertile. Este o bucurie personală să știu că din programele de susținere a natalității pe care le-am inițiat ca primar general în București și ministru al Familiei s-au născut peste 3 mii de copii. În plus, anul 2024 a arătat o creștere ușoară a natalității, la fel și anul trecut, ceea ce demonstrează că a meritat efortul.

Ca membru al Comisiei FEMM din Parlamentul European, voi solicita modificări esențiale în legislația europeană, care mai apoi să poată fi ușor transpuse și puse în practică în România.

Puteți citi mai jos scrisoarea transmisă președintei Comisiei Europene. ” a transmis Gabriela Firea.