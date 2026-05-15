Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Ce bine ar fi ca guvernul să își cunoască economia pe care o administrează și parlamentarii să știe pentru cine elaborează legi!

Sursă: Realitatea.net

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că firmele cu capital românesc reprezintă în continuare „coloana vertebrală” a economiei naționale, deși discursul public pune adesea accent pe marile companii străine. Acesta afirmă că societățile private românești generează peste 70% din profitul economiei, angajează două treimi dintre salariați și reprezintă peste 94% din totalul companiilor active din România.

„Să nu uităm că scopul ultim al economiei capitaliste este să producă bunăstare, iar țările de succes sunt acelea în care clasa medie este majoritară în societate.

Dacă excludem băncile, societățile de asigurări, fondurile de pensii și de investiții și cooperativele de credit, obținem tabloul economiei „nefinanciare” din România. Pentru a înțelege ce am dat deoparte din rațiuni de tehnică a relevanței, să spunem că intermedierea financiară reprezintă aproximativ 3 până la 3,5% din PIB, dar are o logică de funcționare aparte față de restul economiei.

După statistici, putem spune că 40% din economia noastră este controlată de firme străine, 53% de firme private românești și 7% de către stat.

Aveam, la final de 2024, un număr total de 917.000 de companii, care angajau 4.050.000 de oameni și aveau o cifră de afaceri totală de 528 de miliarde de euro. Dintre acestea, 1.626 erau companii cu capital majoritar de stat, peste 48.000 erau companii cu capital majoritar străin și peste 863.000 erau companii cu capital privat românesc integral. Peste 94% din companiile din țară sunt cu capital integral românesc, 5,2% sunt companii cu capital majoritar străin și mai puțin de 1% sunt companii cu capital majoritar de stat.

Ei bine, cifra de afaceri realizată de cele 94% din companiile care aparțin integral capitalului privat românesc este de 279 de miliarde de euro, adică aproximativ 53% din totalul cifrei de afaceri pe economie. Peste 215 miliarde de euro reprezintă cifra de afaceri a companiilor străine, cu capital majoritar străin, adică peste 40% din total. Companiile de stat, cu 18 miliarde de euro cifră de afaceri, reprezintă aproape 7% din total.

Peste 35 de miliarde de euro reprezintă profitul cumulat al economiei noastre (profit net minus pierdere netă), din care aproape 25 de miliarde de euro provin de la companiile private românești, aproape 8 miliarde de euro de la companiile majoritar străine și 3 miliarde de euro reprezintă profitul companiilor de stat. Așadar, 71% din profit vine de la companiile private românești, 22% de la companiile străine și 7% de la companiile de stat.

În ceea ce privește piața muncii, 2,7 milioane de angajați lucrează pentru capitalul privat românesc, fix două treimi, 66,7%, 1,07 milioane pentru companiile majoritar străine, peste 26%, puțin peste un sfert, și 200.000 pentru companiile de stat, cam 5% din total.

Așadar, oameni buni, capitalul privat românesc reprezintă, încă, majoritatea din economie, angajează două treimi dintre salariați și produce peste 70% din profitul țării. Companiile majoritar străine au 4 din fiecare 10 euro produși în țară, angajează mai bine de un sfert din salariați, dar declară doar puțin peste o cincime din profit. Statul mai controlează doar 7% din economie, angajează doar 5% din personal și produce abia 7% din profitul declarat.

P.S. Repet: în situația de mai jos nu sunt incluse băncile, societățile de asigurări, fondurile de investiții și de pensii și cooperativele de credit.”

