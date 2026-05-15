Dragoș Pîslaru se face că nu înțelege ce i-a cerut Sorin Grindeanu: „Recunosc, nu știu exact ce cere!”
Dragos Pîslaru
După consultările cu Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a transmis o scrisoare către ministrul interimar Dragoș Pîslaru. Liderul PSD i-a solicitat să-i trimită lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament, pentru realizarea unui grad cât mai mare de absorbție a fondurilor din PNRR. În cadrul conferinței de presă, Dragoș Pîslaru a spus că nu înțelege ce dorește Sorin Grindeanu, potrivit
„O surprindere a mea referitor la scrisoarea domnului Grindeanu. Ca să fiu mai explicit, președinția și domnul președinte Nicușor Dan au preluat medierea deja unuia dintre proiectele de lege. E vorba de legea salarizării. Iar ieri a avut loc la Parlamentul României, la Comisia de Muncă, prima ședință de mediere în care am prezentat exact cum am anunțat ă anvelopa financiară pe care Ministerul Finanțelor Publice a calculat o pentru legea salarizării și respectiv am prezentat proiectul unui acord politic pe elementele centrale ale legii salarizării, pilonii centrali. Cumva în condițiile în care tocmai asta s a întâmplat ieri, scrisoarea de astăzi, în fine, recunosc că nu înțeleg exact ce cere”, a declarat ministrul.
Citește și:
- 08:58 - Gabriela Firea, scrisoare către Ursula von der Leyen: solicită un Fond European pentru tratamente de fertilitate și combaterea declinului demografic
- 08:26 - Cele 10 măsuri ale lui Călin Georgescu pentru a scoate România din criză: „Ne stau la îndemână și pot redresa țara”
- 07:48 - Călin Georgescu: Va avea loc o trilaterală între Trump, Putin și Xi Jinping. Lumea de azi este tripolară
- 07:35 - Ion Cristoiu dezvăluie planul lui Bolojan de a rămâne premier: „A apelat la o șmecherie ca să rămână la putere”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News