Dragoș Pîslaru se face că nu înțelege ce i-a cerut Sorin Grindeanu: „Recunosc, nu știu exact ce cere!”

După consultările cu Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a transmis o scrisoare către ministrul interimar Dragoș Pîslaru. Liderul PSD i-a solicitat să-i trimită lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament, pentru realizarea unui grad cât mai mare de absorbție a fondurilor din PNRR. În cadrul conferinței de presă, Dragoș Pîslaru a spus că nu înțelege ce dorește Sorin Grindeanu, potrivit

„O surprindere a mea referitor la scrisoarea domnului Grindeanu. Ca să fiu mai explicit, președinția și domnul președinte Nicușor Dan au preluat medierea deja unuia dintre proiectele de lege. E vorba de legea salarizării. Iar ieri a avut loc la Parlamentul României, la Comisia de Muncă, prima ședință de mediere în care am prezentat exact cum am anunțat ă anvelopa financiară pe care Ministerul Finanțelor Publice a calculat o pentru legea salarizării și respectiv am prezentat proiectul unui acord politic pe elementele centrale ale legii salarizării, pilonii centrali. Cumva în condițiile în care tocmai asta s a întâmplat ieri, scrisoarea de astăzi, în fine, recunosc că nu înțeleg exact ce cere”, a declarat ministrul.