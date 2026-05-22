Robert Turcescu: ”Bolojan va fi istorie săptămâna viitoare. Crede că americanii l-au debarcat”- VIDEO

Robert Turcescu a declarat joi seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că Ilie Bolojan va fi istorie de săptămâna viitoare inclusiv în PNL. Jurnalistul este ferm convins că președintele Nicușor Dan va nominaliza un premier liberal, ceea ce va duce la debarcarea lui Bolojan din fruntea partidului.

”Sigur că după aceea, Bolojan a încercat s-o dreagă, să spună că e o porcărie pentru că nuclearelectrica... dar, peste tot, toți cei care au ciulit urechile când au auzit de proiectul prototip de la Doicești, au văzut, ca să spunem așa, a scăzut entuziasmul, dacă nu cumva au căzut nu bursele, dar au căzut acțiunile unui astfel de proiect”, a mai spus Turcescu.

Potrivit lui, declarația lui Ilie Bolojan ”a enervat foarte multă lume și evident că s-a auzit foarte tare și a enervat foarte multă lume de dincolo de Ocean. Pentru că Ilie Bolojan are o idee. O idee care îl apasă din momentul în care a căzut de la guvernare. Și anume că americanii, iarăși folosesc o expresie mai puțin academică, sau hai să încerc să n-o folosesc, americanii sunt cei care l-au dat jos de la Palatul Victoria, cei care i-au înfipt cuțitul în spate, ca să zicem așa”.

”Eu cred că săptămâna viitoare Ilie Bolojan va fi istorie, inclusiv în interiorul Partidului Național Liberal, pentru că estimarea mea este că nominalizarea lui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru va fi din rândul liberalilor. Va nominaliza un premier, membru al Partidului Național Liberal”, a conchis jurnalistul.