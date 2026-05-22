Panică și revoltă în Congo: localnici au incendiat un centru de tratament pentru Ebola. Care a fost cauza

Un centru de tratament pentru Ebola din estul Republicii Democratice Congo a fost incendiat de localnici furioși după ce autoritățile le-au interzis să recupereze trupul unui bărbat suspectat că a murit din cauza virusului. Incidentul scoate la iveală tensiunile tot mai mari și dificultățile cu care se confruntă echipele medicale în lupta pentru limitarea epidemiei, relatează AP.

Atacul a avut loc în Rwampara, localitate aflată în centrul focarului epidemic din provincia Ituri. Potrivit martorilor, un grup de tineri s-a revoltat după ce nu a primit permisiunea de a prelua corpul unui prieten decedat, despre care se presupune că fusese infectat cu Ebola.

Alexis Burata, student și martor al incidentului, a declarat că poliția a încercat să calmeze situația, însă fără succes. În cele din urmă, protestatarii au incendiat centrul medical.

Un jurnalist prezent la fața locului a relatat că mai multe persoane au pătruns în clădire, au distrus obiecte și au incendiat inclusiv ceea ce părea a fi trupul unei victime suspectate de Ebola. În timpul haosului, personalul umanitar s-a retras de urgență.

Autoritățile spun că revolta a fost alimentată de lipsa de înțelegere a protocoalelor sanitare. Cadavrele persoanelor care mor de Ebola sunt considerate extrem de contagioase, iar manipularea lor în cadrul ritualurilor funerare tradiționale poate accelera răspândirea bolii. Din acest motiv, autoritățile preiau gestionarea înmormântărilor pentru cazurile suspecte.

Potrivit comisarului adjunct Jean Claude Mukendi, familia și apropiații victimei doreau să transporte trupul acasă pentru ceremonii funerare, în ciuda regulilor impuse în timpul epidemiei.

Ulterior, organizația umanitară ALIMA a anunțat că situația a revenit la normal și că activitatea echipelor medicale a fost reluată.

Incidentul evidențiază provocările uriașe cu care se confruntă autoritățile congoleze și organizațiile internaționale în gestionarea epidemiei, declarată de Organizația Mondială a Sănătății drept urgență de sănătate publică de interes internațional.

Datele oficiale indică până acum 160 de decese suspecte și 671 de cazuri suspectate în două provincii din Congo. Totuși, experții avertizează că amploarea reală a epidemiei este probabil mult mai mare. Potrivit specialiștilor, numărul cazurilor ar putea crește pe măsură ce supravegherea epidemiologică este extinsă.

Risc redus de răspândire

Riscul unei răspândiri globale este considerat redus, însă pericolul regional rămâne ridicat, mai ales în provincia Ituri, situată la granița cu Uganda și Sudanul de Sud.

Situația este complicată de infrastructura medicală precară, de lipsa resurselor și de conflictul armat din regiune. În Ituri există peste 920.000 de persoane strămutate, iar atacurile grupărilor armate continuă să destabilizeze zona.

În plus, nu există în prezent vaccinuri sau tratamente disponibile pentru tulpina Bundibugyo, responsabilă de actualul focar. Specialiștii estimează că dezvoltarea unor soluții medicale ar putea dura între șase și nouă luni.

Virusul și-a extins deja aria de răspândire și în provincia Kivu de Sud, unde au fost raportate primele cazuri. Potrivit experților, boala ar fi circulat neobservată timp de mai multe săptămâni, iar autoritățile nu au identificat încă sursa inițială a epidemiei.

Criza produce deja efecte și la nivel internațional. Mai multe evenimente au fost amânate, inclusiv Summitul India–Africa, iar Statele Unite au introdus restricții pentru persoanele care au călătorit recent în Congo, Uganda sau Sudanul de Sud.

Ebola se transmite prin contact direct cu fluide corporale infectate și poate provoca simptome severe, inclusiv febră, vărsături, diaree și hemoragii, fiind una dintre cele mai periculoase boli infecțioase cunoscute.

