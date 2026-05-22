Ministrul interimar Radu Miruță trimite Corpul de Control la CNAIR

Sursă: Realitatea PLUS

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a trimis corpul de control la CNAIR. În calitate de ministru interimar al Transporturilor, decizia a fost luată după ce compania de drumuri a pierdut cel puțin peste 340 de milioane de lei, potrivit Realitatea PLUS.

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor a transmis că problema a început cu Lotul 1 al autostrăzii Sebeș-Turda, care trebuia finalizat în anul 2016, pentru 540 de milioane de lei, dar a fost deschis abia în 2020, după 4 ani de întârziere. Acesta a transmis că, ulterior, concluziile vor fi transmise de ministru.

Scandal de amploare între CNAIR și ministrul Transporturilor

Transferul mai multor proiecte majore de infrastructură de la CNAIR la CNIR a provocat tensiuni în sistemul de administrare a drumurilor. Decizia, luată de ministrul Transporturilor, Radu Miruță, vizează proiecte estimate la peste 10 miliarde de euro și aproximativ 300 de kilometri de autostrăzi și drumuri rapide.

Conducerea CNAIR reclamă că mutarea a fost făcută fără consultare și într-un termen foarte scurt, de doar 15 zile, deși unele proceduri sunt deja în derulare. În plus, reprezentanții companiei susțin că CNIR are în prezent doar aproximativ 70 de angajați și experiență limitată pentru gestionarea unor proiecte de asemenea amploare.