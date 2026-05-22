Lukașenko, după exercițiile Rusia-Belarus: „Nu amenințăm pe nimeni, dar avem arme nucleare și suntem pregătiți” - VIDEO

Rusia a confirmat joi desfășurarea unor exerciții nucleare comune cu Belarus, după ce autoritățile de la Minsk anunțaseră anterior manevre care au vizat inclusiv furnizarea de muniție nucleară pentru sistemele de rachete.

Exercițiile au loc pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și NATO, însă Belarus susține că manevrele nu sunt îndreptate împotriva niciunui stat. Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, a transmis că Belarus și Rusia sunt pregătite să își apere teritoriul „în orice mod posibil”.

„Nu amenințăm absolut pe nimeni, dar avem arme nucleare și suntem pregătiți în orice mod posibil să ne apărăm patria de la Brest la Vladivostok”, a declarat Aleksandr Lukașenko.

Exercițiile vin într-un context tensionat în regiune

Anunțul vine într-un moment în care Rusia continuă să transmită mesaje de forță către Occident, iar Belarus își consolidează cooperarea militară cu Moscova.

În ultimii ani, Rusia a transferat arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, o decizie criticată de statele occidentale și de NATO.