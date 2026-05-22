Emiratele arabe accelerează ruta alternativă la Ormuz: noua conductă petrolieră, realizată aproape pe jumătate

Emiratele Arabe Unite avansează cu o nouă conductă petrolieră menită să reducă dependența de Strâmtoarea Ormuz, într-un context marcat de tensiuni regionale și perturbări majore pe piața energetică globală, relatează CNBC.

Proiectul, aflat în prezent la aproximativ 50% din stadiul de execuție, va permite extinderea semnificativă a exporturilor de petrol prin portul Fujairah, amplasat la Golful Oman, în afara Strâmtorii Ormuz. Noua infrastructură va dubla capacitatea de export a companiei ADNOC și este programată să devină operațională în 2027.

Construcția conductei a fost accelerată după intensificarea conflictului cu Iranul, în condițiile în care Teheranul a blocat Strâmtoarea Ormuz încă din luna martie. Măsura a afectat puternic exporturile de petrol și gaze ale statelor din Golf, amplificând presiunea asupra piețelor internaționale de energie.

Ministrul industriei din Emiratele Arabe Unite și șeful ADNOC, Sultan Al Jaber, a avertizat că infrastructura energetică globală depinde excesiv de câteva puncte-cheie vulnerabile.

„În acest moment, prea mult din energia lumii trece prin prea puține puncte sensibile”, a declarat acesta.

În prezent, Emiratele utilizează o conductă existentă către Fujairah, capabilă să transporte până la 1,8 milioane de barili pe zi, ceea ce a permis redirecționarea unei părți din exporturi și limitarea impactului blocadei.

ADNOC susține că închiderea Strâmtorii Ormuz a generat cea mai gravă perturbare energetică înregistrată până acum. Potrivit estimărilor companiei, peste un miliard de barili de petrol nu au mai ajuns pe piață, iar pierderile continuă să crească cu aproape 100 de milioane de barili în fiecare săptămână în care restricțiile rămân în vigoare.

Al Jaber a avertizat că, inclusiv în scenariul unei încetări imediate a conflictului, revenirea fluxurilor petroliere la aproximativ 80% din nivelul obișnuit ar necesita cel puțin patru luni, în timp ce o normalizare completă ar putea fi atinsă abia în 2027.

„Nu este doar o problemă economică. Se creează un precedent periculos atunci când o singură țară poate bloca cea mai importantă rută energetică a lumii”, a afirmat oficialul.

Blocada Strâmtorii Ormuz a fost instituită după atacurile aeriene lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului la finalul lunii februarie.

La rândul său, secretarul american al Energiei, Chris Wright, consideră că importanța strategică a Strâmtorii Ormuz se va diminua pe termen lung, pe măsură ce statele din regiune vor dezvolta rute alternative de export.

„Este o pârghie pe care Iranul o poate folosi o singură dată. Vor exista și alte căi pentru exportul energiei din Golful Persic”, a declarat Wright.

