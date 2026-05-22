Donald Trump anunță trimiterea a încă 5.000 de militari americani în Polonia

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de militari în Polonia, într-un nou semnal de sprijin pentru flancul estic al NATO.

Anunțul a fost făcut chiar de liderul american, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, după victoria lui Karol Nawrocki în alegerile prezidențiale din Polonia.

„Ca urmare a alegerii de succes a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am avut onoarea să îl susțin, și având în vedere relația noastră cu el, am plăcerea să anunț că Statele Unite ale Americii vor trimite încă 5.000 de militari în Polonia”, a transmis Donald Trump.

Anunțul vine după reducerea unor trupe americane din Europa

Decizia vine la doar câteva zile după ce Pentagonul a anunțat reducerea prezenței militare americane din Europa cu aproximativ 4.000 de militari și amânarea desfășurării unor trupe în Polonia.

Potrivit oficialilor americani, Departamentul Apărării a redus numărul brigăzilor de luptă din Europa de la patru la trei, revenind astfel la nivelul existent înainte de 2022. Cu toate acestea, administrația americană a subliniat că Polonia rămâne unul dintre cei mai importanți aliați ai SUA în regiune și că prezența militară americană va continua să fie una semnificativă.

Polonia, prezentată drept „un aliat-model”

Pentagonul a transmis că Polonia este apreciată pentru investițiile făcute în apărare și pentru nivelul ridicat al cheltuielilor militare.

Oficialii americani au precizat că secretarul Apărării, Pete Hegseth, a discutat deja cu vicepremierul polonez Władysław Kosiniak-Kamysz pentru coordonarea viitoarelor măsuri.

„Polonia a demonstrat atât capacitatea, cât și hotărârea de a se apăra”, au transmis reprezentanții Pentagonului, care au adăugat că și alte state NATO ar trebui să urmeze acest exemplu.