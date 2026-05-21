Marco Rubio: Sistem de taxare în strâmtoarea Hormuz - inacceptabil. Iranul amenință întreaga lume

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a condamnat ferm orice posibil sistem de taxare impus de Iran în Strâmtoarea Hormuz, avertizând că Teheranul „amenință întreaga lume” prin tentativele de a controla una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul global. Într-o conferință de presă susținută la Miami, Rubio a abordat și alte teme sensibile de pe agenda internațională, inclusiv relațiile cu Cuba, tensiunile din NATO și epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo.

IRAN: „Sistemul de taxare în Hormuz este complet ilegal”

Rubio a reacționat ferm la informațiile conform cărora Iranul ar intenționa să formalizeze, prin intermediul Omanului, un sistem de taxare pentru tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz. „Un sistem de taxare în strâmtoare ar fi inacceptabil. Nu o spunem doar noi — lumea întreagă a spus-o”, a declarat Rubio, adăugând că Statele Unite promovează o rezoluție în Consiliul de Securitate al ONU, sponsorizată de Bahrain, care a strâns cel mai mare număr de co-sponsori din istoria organizației. „Este complet ilegal și ar face orice acord diplomatic imposibil.”

Referitor la negocierile nucleare cu Teheranul, Rubio a dat dovadă de prudență: „Am înregistrat unele progrese, dar avem de-a face cu un sistem iranian care este el însuși fracturat. Preferința Președintelui a fost întotdeauna un acord bun. Dacă nu se poate ajunge la unul, Președintele are și alte opțiuni — dar preferința rămâne diplomația.”

CUBA: Stat eșuat la 90 de mile de SUA

Secretarul de Stat a caracterizat Cuba drept „un stat eșuat” care reprezintă o amenințare directă la securitatea națională americană. „Cuba găzduiește prezență de informații rusești și chinezești pe teritoriul său, nu departe de Florida. A fost unul dintre principalii sponsori ai terorismului în regiune”, a spus Rubio.

Referitor la ajutorul umanitar de 100 de milioane de dolari oferit de Washington, Rubio a precizat că SUA nu vor permite ca fondurile să ajungă prin compania militară a regimului, GAESA. „Nu vom face ajutor umanitar care să fie furat și vândut în magazinele cu dolari. Distribuția va fi făcută prin Biserica Catolică și ONG-uri independente.”

Rubio a anunțat că un mare juriu din Florida de Sud a returnat un rechizitoriu împotriva lui Raúl Castro pentru ordonarea doborârii unor avioane civile. „El însuși se laudă cu asta. Este un fugar al justiției americane.”

NATO: „De ce ești în NATO dacă Spania ne refuză bazele?”

Rubio s-a declarat profund dezamăgit de comportamentul unor aliați NATO în contextul conflictului cu Iranul. „Președintele nu le-a cerut trupe, nu le-a cerut avioane de luptă. Dar când toată lumea este de acord că Iranul nu poate avea o armă nucleară și noi acționăm, aliații se ascund. Da, suntem supărați.”

Secretarul a pus sub semnul întrebării valoarea strategică a NATO pentru SUA în condițiile actuale: „Motivul pentru care NATO este bun pentru America este că ne oferă baze pentru a proiecta putere în regiune. Când Spania ne refuză folosirea acestor baze, întrebarea este legitimă: de ce ești în NATO?” Rubio a anunțat că aceste chestiuni vor fi abordate la reuniunea liderilor alianței, programată în Turcia luna viitoare.

EBOLA: „Obiectivul numărul unu — Ebola să nu ajungă în SUA”

În privința epidemiei de Ebola din RDC, unde numărul cazurilor confirmate a depășit 600, Rubio a apărat decizia de a restricționa zborurile din zonele afectate, după ce un avion cu destinația Detroit a fost deviat. „Obiectivul nostru primordial este să ne asigurăm că Ebola nu ajunge în Statele Unite. Apoi, vom face tot ce putem pentru a ajuta poporul din RDC și țările vecine.”

Rubio a criticat indirect OMS pentru reacția tardivă: „Au eșuat lamentabil în timpul COVID, au acoperit China. De aceea ne retragem din organizație.” SUA au anunțat finanțarea primelor 50 de clinici de tratament care vor fi operaționale în zona afectată.

INDIA și QUAD

Secretarul Rubio a anunțat o vizită în India, unde va participa la reuniunea QUAD — formatul de securitate care reunește SUA, India, Japonia și Australia. În contextul perturbărilor energetice cauzate de închiderea Strâmtorii Hormuz, Rubio a confirmat că Washington dorește să devină un furnizor major de energie pentru New Delhi, menționând și oportunități legate de petrolul venezuelean.