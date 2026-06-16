Topul orașelor în care curățenia pare dusă la extrem. Străzi impecabile și aer ca la munte

Publicat 16 iun. 2026, 23:29 Sursă eva.ro

Curățenia unui oraș nu înseamnă doar străzi fără gunoaie. Ea reflectă calitatea vieții, infrastructura, sistemul de gestionare a deșeurilor, nivelul de poluare și grija autorităților față de spațiile publice.

Distribuie articolul