Tommy Pigott: SUA sancționează susținătorii Hezbollah din Liban

Purtătorul de cuvânt oficial al Departamentului de Stat al Statelor Unite (U.S. Department of State),Tommy Pigott, a anunțat că Statele Unite au impus sancțiuni împotriva a nouă persoane acuzate că sprijină Hezbollah și contribuie la subminarea suveranității Libanului. Oficialul american a declarat că aceste persoane promovează agenda regimului iranian în Liban și blochează eforturile de pace și redresare ale poporului libanez.

Astăzi, Statele Unite au sancționat nouă persoane care îi permit Hezbollah să submineze suveranitatea Libanului. Prin sprijinirea grupării teroriste, aceste persoane promovează agenda malițioasă a regimului iranian în Liban și obstrucționează în mod activ calea spre pace și redresare pentru poporul libanez.

Angajamentul continuu al Hezbollah față de terorism și refuzul de a se dezarma împiedică Guvernul Libanului să ofere pacea, stabilitatea și prosperitatea pe care poporul său le merită. Desemnările de astăzi vizează persoane care împiedică dezarmarea Hezbollah, inclusiv membri ai parlamentului, un diplomat iranian care violează suveranitatea Libanului și oficiali din domeniul securității libaneze care și-au abuzat funcțiile în beneficiul unei organizații teroriste.

Statele Unite rămân angajate în sprijinirea poporului libanez și a instituțiilor sale guvernamentale legitime. În acest sens, programul Rewards for Justice al Departamentului de Stat al SUA oferă o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații care duc la perturbarea mecanismelor financiare ale Hezbollah. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul RFJ. Acesta este doar începutul. Oricine mai protejează sau colaborează cu această organizație teroristă, sau subminează în alt mod suveranitatea Libanului, trebuie să înțeleagă că va fi tras la răspundere. Un Liban stabil, sigur și independent necesită dezarmarea completă a Hezbollah și restabilirea autorității exclusive a guvernului libanez asupra problemelor de securitate de pe întreg teritoriul țării. Statele Unite sunt pregătite să ajute poporul și Guvernul Libanului în trasarea unui drum spre un viitor mai bun, mai pașnic și mai prosper.

Acțiunea de astăzi este întreprinsă în temeiul autorității antiteroriste, Ordinul Executiv (O.E.) 13224, astfel cum a fost modificat. Departamentul de Stat al SUA a desemnat Hezbollah drept Terorist Global Desemnat Special (SDGT) în temeiul O.E. 13224 la 31 octombrie 2001, și drept Organizație Teroristă Străină în temeiul secțiunii 219 din Legea Imigrației și Naționalității la 8 octombrie 1997. Mai multe informații despre desemnările de astăzi pot fi găsite în Comunicatul de Presă al Trezoreriei.