A început ca o batjocură și a ajuns viral: „Partidul Gândacilor” atrage milioane de susținători

Un partid născut aparent dintr-o glumă de pe internet a ajuns, în numai câteva zile, unul dintre cele mai urmărite fenomene politice din India. „Partidul Gândacilor de Bucătărie”, o formațiune satirică lansată de un tânăr indian stabilit în Statele Unite, a strâns milioane de susținători online și a transformat furia unei generații într-o mișcare care începe să sperie establishmentul politic de la New Delhi.

Cockroach Janta Party, prescurtat CJP, a reușit să explodeze pe rețelele sociale într-un ritm care a luat prin surprindere inclusiv scena politică indiană. În mai puțin de patru zile, formațiunea a depășit 12 milioane de urmăritori pe Instagram, un număr considerabil mai mare decât cel înregistrat de Bharatiya Janata Party (BJP), partidul aflat la guvernare și condus de premierul Narendra Modi, care are aproximativ 8,7 milioane de urmăritori pe platformă.

Succesul uriaș a fost celebrat imediat de fondatorul mișcării, Abhijeet Dipke, un strateg politic în vârstă de 30 de ani, care a lansat și o ironie directă la adresa sloganurilor promovate de partidul de guvernământ.

„Au spus că sunt cel mai mare partid din lume! A durat doar 4 zile! Nu subestimați puterea tineretului”.

Cum a pornit revolta „gândacilor de bucătărie”

În spatele numelui bizar și al umorului agresiv se află, de fapt, o reacție de revoltă a tinerilor indieni față de declarațiile recente ale președintelui Curții Supreme din India, Surya Kant.

Acesta i-a comparat pe tinerii șomeri și pe activiștii din mediul online cu „gândacii de bucătărie și paraziții sociali”, iar afirmația a produs un val uriaș de furie pe internet.

Din acel moment, ceea ce inițial părea doar o glumă virală s-a transformat într-o mișcare digitală masivă. În numai 96 de ore, proiectul a adunat deja peste 160.000 de membri oficiali înscriși pe site-ul formațiunii.

Mulți dintre cei care s-au alăturat mișcării spun că partidul a devenit un simbol al frustrării acumulate de tinerii care nu își găsesc locuri de muncă și care se simt ignorați de clasa politică indiană, scie Economic Times .

Condițiile „obligatorii” pentru a intra în partid

Formațiunea a devenit virală și datorită modului ironic în care își recrutează adepții.

Pentru a deveni membru al Partidului Gândacilor de Bucătărie, doritorii trebuie să îndeplinească patru condiții prezentate în cheie satirică: să fie șomeri, să fie leneși, să stea online minimum 11 ore pe zi și să aibă „capacitatea de a se plânge de locul de muncă”.

În spatele glumelor, mesajul transmis de mișcare este însă unul extrem de serios. India traversează o criză majoră în rândul Generației Z, iar rata șomajului în cazul absolvenților de universitate depășește 50%.

Nemulțumirea socială s-a amplificat și după scandalul provocat de anularea examenului național NEET-UG, testul de admitere pentru facultățile de medicină din India, după apariția unor informații privind scurgerea subiectelor în presă.

Manifestul partidului care atacă direct sistemul

Deși proiectul a pornit sub forma unei parodii politice, programul publicat de CJP conține mai multe revendicări radicale care au atras rapid atenția opiniei publice.

Manifestul formațiunii cere interzicerea accesului judecătorilor pensionari în Parlament, solicită arestarea autorităților în baza legislației antiteroriste în cazul eliminării voturilor și cere ca jumătate dintre posturile din Cabinet să fie ocupate de femei.

În plus, partidul solicită anularea licențelor pentru instituțiile media controlate de marii magnați indieni, inclusiv grupurile asociate numelor Ambani și Adani.

Tocmai aceste poziții au făcut ca proiectul să fie privit de unii observatori drept mai mult decât o simplă glumă online.

Acuzații de manipulare și răspunsul fondatorului

Ascensiunea fulgerătoare a formațiunii a atras rapid și reacții din partea cercurilor apropiate puterii, unde au apărut acuzații că numărul uriaș de urmăritori ar fi fost umflat artificial prin conturi automate.

Abhijeet Dipke a reacționat public și a încercat să respingă criticile. Pe platforma X, acesta a publicat ceea ce a descris drept o captură de ecran cu statisticile audienței contului.

„94% dintre urmăritori sunt din India. Fiți cu ochii pe Instagram, suntem pe cale să preluăm controlul”, a scris el pe X.

Cine este omul din spatele fenomenului care agită India

Fondatorul Partidului Gândacilor de Bucătărie nu este un necunoscut în zona politică indiană.

Abhijeet Dipke locuiește în prezent în Statele Unite, unde urmează studii postuniversitare, însă între 2020 și 2023 a făcut parte din echipa de comunicare a Partidului Aam Aadmi (AAP), formațiune de opoziție de centru-stânga care deține o influență importantă în New Delhi.

Impactul uriaș al proiectului l-a făcut acum să ia în calcul o întoarcere în India pentru a transforma revolta online într-o adevărată platformă politică.

Potrivit propriilor declarații, Dipke analizează posibilitatea de a canaliza furia și nemulțumirea tinerilor într-o mișcare organizată care să funcționeze dincolo de satiră și meme-uri.

Mesajul transmis de liderul CJP după comparațiile cu protestele violente din regiune

Fenomenul a fost comparat deja cu mobilizările Generației Z din state vecine precum Nepal și Bangladesh, unde protestele tinerilor au zguduit guvernele și au provocat tensiuni majore.

Totuși, liderul CJP a insistat că mișcarea sa nu urmărește confruntări violente.

Dipke a declarat că tinerii din India sunt „mai maturi și mai conștienți” și că își vor exprima nemulțumirea exclusiv prin metode democratice.