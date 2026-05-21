Audieri la poliție după accidentul de LIFT din clădirea Ministerului Transporturilor
Casa liftului (imagine arhiva, Profimedia)
Audieri la poliție după accidentul grav de lift care s‑a produs joi în clădirea Ministerului Transporturilor. Mai multe persoane care se aflau în ascensor și nu au suferit accidentări grave sunt audiate la Secția 3 de Poliție, potrivit Realitatea Plus.
Primele verificări făcute de inspectorii ISCIR arată că frânele de siguranță ale liftului implicat în incidentul de joi de la Palatul CFR din București nu s-au activat în momentul căderii. Potrivit reprezentanților instituției, liftul ar fi căzut de la etajul 4, iar mecanismul care trebuia să blocheze cabina în caz de avarie nu a funcționat.
Un incident similar a avut loc și luni
Reprezentanții ISCIR au anunțat că un alt incident asemănător s-ar fi produs chiar luni, tot în aceeași clădire. Atunci însă sistemele de siguranță ar fi funcționat, iar liftul s-a oprit între etaje fără ca persoanele aflate în cabină să fie rănite grav.
Acesta a precizat că incidentul de luni ar fi trebuit raportat autorităților competente.
Cinci persoane au ajuns la spital
Incidentul s-a produs joi, la Ministerul Transporturilor, după ce un lift în care se aflau șapte persoane a căzut în gol. Toate victimele au fost scoase din cabină de echipele ISU București-Ilfov. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au acuzat dureri sau traumatisme la nivelul membrelor inferioare, iar trei au fost transportate la spital. Toate lifturile din clădire au fost oprite temporar pentru verificări suplimentare.
