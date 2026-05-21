Rafila, despre focarul de Ebola din Congo: „Riscurile pentru România rămân extrem de reduse”

Sursă: realitatea.net

Noul focar de Ebola apărut în Republica Democrată Congo nu reprezintă un risc semnificativ pentru România sau pentru Europa, a declarat Alexandru Rafila, subliniind că probabilitatea ca o persoană infectată să ajungă în țara noastră este „foarte mică”.

„România nu este în pericol!”, a transmis Rafila, precizând că focarele de Ebola apar, de regulă, în zone izolate și greu accesibile, unde intervenția autorităților sanitare este complicată.

Medicul a precizat că principalele dificultăți țin de infrastructura precară din regiune și de accesul limitat la servicii medicale, ceea ce face dificilă izolarea rapidă a pacienților și monitorizarea contactelor.

Rafila: „Probabilitatea ca o persoană infectată să ajungă în țara noastră este foarte mică. Focarele apar în zone izolate”

Fostul ministru al Sănătății a subliniat că pandemia de COVID-19 a consolidat capacitatea de reacție a statelor europene, inclusiv a României, prin îmbunătățirea mecanismelor de supraveghere epidemiologică și a cooperării internaționale. „Astăzi există mai multă experiență în gestionarea alertelor sanitare”, a afirmat Rafila.

Un aspect esențial rămâne, potrivit acestuia, încrederea populației în autoritățile de sănătate publică, o încredere care „se construiește greu și se poate pierde foarte ușor”, mai ales când comunicarea medicală este afectată de dispute politice.

Referitor la Organizația Mondială a Sănătății, Rafila a recunoscut că retragerea sprijinului financiar din partea unor state afectează organizația, dar a ținut să clarifice că OMS „nu impune măsuri obligatorii statelor membre, ci formulează recomandări”. Atât OMS, cât și Rafila apreciază că riscul global rămâne scăzut.

Pentru cei care călătoresc în Africa Centrală, recomandările sunt igiena frecventă a mâinilor, evitarea zonelor afectate și, dacă este necesar, purtarea măștii în spații aglomerate. „O simplă escală pe un aeroport din regiune nu reprezintă, în sine, un motiv de îngrijorare”, a conchis Rafila.