Europa își pregătește propria armată. Planul secret care îl scoate pe Trump din ecuație

Europa își rescrie din temelii strategia militară, iar motivul este unul care până recent părea imposibil de imaginat: pierderea încrederii în protecția Statelor Unite. După aproape 80 de ani în care liderii europeni au considerat intervenția americană drept o garanție automată în cazul unui conflict major, mai multe state NATO pregătesc acum, discret, variante de apărare în care America nu mai joacă rolul principal.

În spatele ușilor închise, oficiali și comandanți militari europeni lucrează la scenarii care presupun nu doar absența trupelor americane de pe continent, ci și funcționarea fără o parte importantă din mecanismele clasice de comandă și coordonare ale NATO.

Potrivit unei analize publicate de revista The Economist , bazată pe discuții cu oficiali din structurile de apărare ale mai multor state membre NATO, ideea unui „Plan B” european nu mai este doar o ipoteză teoretică. Ea a devenit o necesitate strategică.

„Criza Groenlandei a fost un semnal de alarmă”, spune un oficial suedez citat de publicație. „Am realizat că avem nevoie de un Plan B.”

În mod oficial, tema este tratată cu maximă discreție. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, ar fi interzis orice dezbatere publică pe această direcție, din teama că astfel de discuții ar putea accelera și mai mult distanțarea Washingtonului de Europa. Chiar și așa, potrivit acelorași surse, planurile există și sunt deja analizate în cercurile militare europene.

America își strânge trupele, iar Europa intră în alertă

Momentul care a produs ruptura psihologică în relația de securitate dintre Europa și SUA a venit odată cu seria de acțiuni și declarații atribuite lui Donald Trump.

Tensiunile au explodat după ce liderul american a amenințat că ar putea prelua Groenlanda de la Danemarca, deși statul nordic este membru NATO și aliat al Washingtonului. Ulterior, conflictul cu Iranul a agravat și mai mult relația transatlantică. Trump le-a cerut europenilor să participe la campania sa militară, iar refuzul acestora a fost urmat de atacuri verbale și măsuri concrete.

Printre acestea s-a numărat anularea desfășurării brigăzii blindate americane în Polonia, o decizie care a produs îngrijorare majoră în flancul estic al NATO.

În plus, săptămâna aceasta, alte 5.000 de trupe americane au primit ordin să părăsească Germania. Mesajul transmis de Washington a fost completat de explicațiile comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa, care a descris noua strategie drept „NATO 3.0”.

În această formulă, responsabilitatea pentru apărarea convențională a continentului ar urma să fie transferată aproape integral statelor europene, în timp ce Statele Unite ar păstra doar componenta de descurajare nucleară.

Privită fără limbaj diplomatic, concluzia este una singură: America începe să iasă din prima linie a apărării Europei.

Germania rupe frâna și intră într-o nouă eră militară

Cea mai spectaculoasă schimbare vine din Germania, țara care timp de decenii s-a opus ideii unei autonomii militare europene și care a preferat constant ca Statele Unite să conducă arhitectura de securitate a continentului.

Sub conducerea cancelarului Friedrich Merz, Berlinul a schimbat radical direcția.

Noul lider german a anunțat că intenționează să transforme Bundeswehr în „cea mai puternică armată convențională din Europa” și a transmis un mesaj extrem de dur la adresa Kremlinului, afirmând că „Putin înțelege doar limbajul puterii.”

În 2026, Germania a ajuns la un nivel record al cheltuielilor pentru apărare. Bugetul militar german a urcat la 108 miliarde de euro, cu 32% mai mult față de anul anterior. Este cea mai mare creștere anuală din istoria Republicii Federale.

Pentru a accelera reînarmarea, guvernul de la Berlin a eliminat inclusiv frâna constituțională privind datoria publică atunci când este vorba despre investiții militare.

Această schimbare a propulsat Germania pe locul patru la nivel mondial în clasamentul SIPRI privind cheltuielile pentru apărare.

Strategia oficială publicată de Ministerul german al Apărării în aprilie 2026 lasă foarte puțin loc de interpretări. Documentul descrie Rusia drept „cea mai mare și mai imediată amenințare” și stabilește anul 2029 drept termen-limită pentru ca armata germană să fie pregătită pentru un conflict major.

Planul „NATO Europa” prinde contur fără zgomot

Schimbarea de poziție a Berlinului a accelerat și proiectele europene care până recent păreau imposibil de pus în practică.

Wall Street Journal scrie că inițiativa denumită „NATO Europa” a început să avanseze rapid după ce Germania și-a dat acordul. Proiectul presupune instalarea europenilor în poziții-cheie de comandă și înlocuirea treptată a unor capacități militare americane din interiorul alianței.

În paralel, Joint Expeditionary Force — alianța militară formată din zece state nordice și baltice și coordonată de Marea Britanie — capătă tot mai multă greutate.

Această structură este considerată de mulți oficiali drept cea mai credibilă alternativă operațională pentru cazul în care NATO ar deveni paralizată politic sau militar.

Principalul avantaj al Joint Expeditionary Force este faptul că poate acționa fără unanimitate și fără aprobarea Statelor Unite. Practic, nu există posibilitatea unui veto american. În plus, grupul dispune de propriile sisteme de comunicații și beneficiază indirect de protecția arsenalului nuclear britanic.

Trump împinge Europa spre independență militară

Paradoxal, tocmai comportamentul imprevizibil al lui Donald Trump produce una dintre cele mai mari schimbări strategice din istoria recentă a Europei.

De zeci de ani, Washingtonul a cerut statelor europene să investească mai mult în apărare și să nu mai depindă complet de armata americană. Acum, acest lucru începe să se întâmple în ritm accelerat.

Diferența este însă uriașă: autonomia militară europeană nu mai este construită ca o completare a parteneriatului cu SUA, ci ca o posibilă alternativă la acesta.

Discuția nu mai este despre „cum întărim NATO împreună cu America”, ci despre „cum poate funcționa Europa dacă America nu mai vine”.

The Economist rezumă această schimbare într-o formulare directă: un sistem de descurajare bazat pe cineva care s-ar putea să nu apară nu mai este descurajare. Este doar o iluzie.

În marile capitale europene, concluzia pare deja trasă. Continentul începe să-și organizeze propria apărare pentru că liderii săi consideră că nu își mai permit să depindă exclusiv de Washington.