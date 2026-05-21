Tragedie în Germania: MAE confirmă decesul uneia dintre româncele date dispărute în urma prăbușirii blocului

Tragedie confirmată oficial de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Autoritățile din Germania au anunțat decesul uneia dintre cele două românce care fuseseră date dispărute în urma prăbușirii catastrofale a unei clădiri în localitatea Görlitz. Echipele de salvare continuă căutările în zona afectată de dezastru.

Incidentul s-a produs luni seară în localitatea Görlitz, situată în landul Saxonia, chiar la granița cu Polonia. Clădirea afectată adăpostea apartamente de închiriat și spații destinate cazării turiștilor.

Localizată de câinii de salvare sub mormântul de moloz

Potrivit agenției de presă dpa, victima este o tânără turistă româncă în vârstă de 25 de ani. Trupul acesteia a fost recuperat miercuri seară, în jurul orei 22:30, după o operațiune contracronometru. Câinii specializați în căutarea victimelor au indicat locul exact în care tânăra fusese surprinsă de prăbușirea structurii, permițând echipelor de intervenție să ajungă la ea. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

„Ministerul Afacerilor Externe precizează că astăzi, 21 mai 2026, autoritățile germane au confirmat decesul unuia dintre cetățenii români”, a transmis MAE, instituția adresând totodată condoleanțe publice familiei îndoliate.

Reprezentanții Ambasadei României la Berlin au intrat deja în legătură cu rudele victimei și au activat toate procedurile necesare pentru a acorda asistență consulară specifică, inclusiv sprijin pentru repatrierea trupului neînsuflețit.

O altă româncă de 26 de ani este încă dispărută. Căutările continuă

Situația rămâne critică la locul dezastrului. Echipele de salvare continuă să sape printre dărâmături în căutarea altor două persoane prinse sub structura prăbușită:

O a doua româncă , în vârstă de 26 de ani.

Un bărbat de 48 de ani, cu dublă cetățenie (bulgară și germană).

Speranțele de a găsi supraviețuitori sunt puse la grea încercare, însă misiunea de descarcerare se desfășoară neîntrerupt. Celula de criză din cadrul MAE monitorizează îndeaproape situația și a promis că va actualiza datele pe măsură ce operațiunile din teren vor aduce noi informații.

Ipoteza primarului român din Görlitz: O explozie de proporții

Deși ancheta oficială este în plină desfășurare și nicio cauză nu a fost stabilită cu certitudine de către experți, primele indicii tehnice indică un eveniment violent.

Primarul orașului Görlitz, Octavian Ursu (politician de origine română aflat la conducerea municipalității germane), a declarat că dinamica incidentului sugerează că prăbușirea clădirii ar fi fost provocată, cel mai probabil, de o explozie puternică de gaz .