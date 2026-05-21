Pentagonul vrea tehnologia dronelor ucrainene. Se negociază un schimb militar fără precedent

Sursă: Bloomberg

Cea mai puternică armată a lumii analizează în prezent posibilitatea de a accesa direct tehnologiile militare dezvoltate de Ucraina în timpul conflictului cu Federația Rusă.

Potrivit Bloomberg , Statele Unite și Ucraina poartă negocieri avansate pentru un acord strategic prin care Pentagonul ar urma să obțină acces la proprietatea intelectuală a dronelor și sistemelor autonome testate pe front.

Interesul american vizează în special dronele FPV, dronele navale utilizate în Marea Neagră și sistemele de inteligență artificială integrate în operațiunile militare.

Dronele ucrainene, considerate mai avansate decât sistemele occidentale

Surse citate în discuțiile militare arată că arhitectura rețelelor de drone ucrainene a atras atenția Pentagonului prin nivelul de integrare și coordonare în timp real.

În cadrul unei audieri în Senatul SUA, oficialul american Dan Driscoll a descris sistemul ucrainean ca fiind „absolut incredibil”, subliniind diferențele față de infrastructura militară americană.

„Această arhitectură integrează complet fiecare dronă, fiecare senzor și fiecare platformă de tragere într-o singură rețea unificată. Sistemul nostru actual nu este capabil de așa ceva”, a declarat acesta.

Washingtonul cere acces la tehnologie și testare pe teritoriul american

Potrivit informațiilor din industria de apărare, Pentagonul ar fi transmis deja o scrisoare de intenție prin care solicită testarea în SUA a unor tehnologii dezvoltate în Ucraina, inclusiv sisteme de război electronic.

Obiectivul pe termen lung al Washingtonului ar fi obținerea licențelor de producție, astfel încât aceste tehnologii să poată fi replicate în fabricile americane și integrate în modernizarea armatei.

Kievul vrea armament greu în schimbul tehnologiei

În paralel, autoritățile ucrainene încearcă să transforme avantajul tehnologic acumulat pe front într-un instrument de negociere strategică.

Ucraina urmărește obținerea de sisteme de apărare antiaeriană Patriot, considerate esențiale pentru protecția împotriva rachetelor balistice.

Ambasadorul Ucrainei în SUA, Olga Ștefanișîna, a confirmat existența unui cadru de cooperare aflat în analiză.

„În urma cooperării cu Departamentul de Stat și Pentagonul, a fost elaborat un proiect de document-cadru, aflat în prezent în analiză instituțională pe ambele maluri ale Atlanticului. Urmărim o colaborare reciproc avantajoasă, care să sporească puterea forțelor noastre armate”, a declarat aceasta.

Dronele, noua monedă strategică pe piața militară globală

Modelul de cooperare nu este complet nou pentru Kiev, care a început deja să valorifice experiența acumulată pe front prin export de tehnologie și expertiză militară către parteneri internaționali.

În paralel, mai multe state din alte regiuni ar fi interesate de soluții anti-drone și sisteme de interceptare dezvoltate în contextul conflictului.

Pe fondul acestor evoluții, industria militară globală accelerează dezvoltarea de noi generații de drone, inclusiv modele mai rapide, echipate cu motoare cu reacție, care complică semnificativ capacitatea de interceptare a sistemelor antiaeriene clasice.

Războiul dronelor intră într-o nouă etapă

Evoluția rapidă a tehnologiilor autonome și proliferarea dronelor ieftine pe câmpul de luptă schimbă profund modul în care sunt purtate conflictele moderne.

De la sisteme sofisticate integrate în rețele AI până la soluții improvizate inspirate din echipamente comerciale, tehnologia de război se democratizează accelerat, iar avantajul strategic devine din ce în ce mai dependent de inovație și adaptare continuă.