Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026 transformă orașul într-o scenă uriașă. Tema ediției: „WILL matters”

Sursă: Realitatea.net

Festivalul Internațional Shakespeare Craiova revine între 21 și 31 mai 2026 cu cea mai amplă ediție din istoria sa, promițând să transforme Craiova într-un adevărat centru cultural european. Timp de 11 zile, orașul va găzdui sute de spectacole, concerte, instalații și evenimente dedicate universului lui William Shakespeare.

Tema ediției din acest an, „WILL matters”, propune o reflecție asupra voinței creatoare și a puterii imaginației de a aduce oamenii împreună prin artă, cultură și dialog.

Craiova devine capitala mondială a teatrului shakesperian

Organizatorii au anunțat în cadrul conferinței de presă desfășurate la Promenada Mall Craiova că ediția din 2026 va reuni nu mai puțin de 450 de spectacole și evenimente organizate în peste 60 de spații din Craiova și zona metropolitană.

Publicul va avea acces la reprezentații de teatru și dans, concerte, expoziții, ateliere, conferințe, proiecții de film și instalații interactive, desfășurate atât în săli clasice, cât și în piețe, parcuri, cartiere sau spații alternative.

Festivalul își propune astfel să aducă arta mai aproape de comunitate și să transforme întreg orașul într-o scenă deschisă.

Participare internațională și invitați de prestigiu

Vorbitori reportaj:

- Vlad Drăgulescu, Președintele Festivalului Internațional Shakespeare Craiova

- E.S. Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România

- E.S. Takashi Katae, Ambasadorul Japoniei în România

- Roxana Baias, Group Head of Marketing NEPI Rockcastle

Un moment special al evenimentului a fost susținut de peste 40 de studenți internaționali implicați în programul Erasmus+ Shakespeare, care au oferit publicului o demonstrație artistică inspirată din opera marelui dramaturg.

Festival pentru toate generațiile

Ediția din 2026 pune accent pe deschiderea către publicuri diverse și pe implicarea comunităților locale prin secțiuni dedicate mai multor categorii de participanți.

Printre proiectele speciale se numără Shakespeare Village, Shakespeare Kids, Shakespeare Teen, Shakespeare Seniors, Shakespeare University sau Shakespeare Metropolitan, concepute pentru a aduce experiența festivalului mai aproape de copii, tineri, seniori și comunitățile din zona metropolitană.

De asemenea, secțiunile Shakespeare Visual, Shakespeare Movies și Shakespeare Innovations vor explora conexiunile dintre teatru, tehnologie, film și artele vizuale.

Un festival care a pus Craiova pe harta culturală a lumii

Inițiat în 1994 de Emil Boroghină, festivalul a devenit de-a lungul anilor unul dintre cele mai importante evenimente dedicate operei shakespeariene la nivel internațional.

La Craiova au ajuns în timp spectacole și artiști celebri ai scenei mondiale, printre care Peter Brook, Robert Wilson, Robert Lepage sau Thomas Ostermeier.

Prin amploarea și reputația sa internațională, Festivalul Shakespeare a contribuit decisiv la transformarea Craiovei într-un punct important pe harta marilor evenimente culturale europene.

Mai multe detalii despre program și bilete pot fi găsite pe site-ul oficial al festivalului: www.craiovainternational.com , Facebook / Youtube / Tik Tok: @shakespearefestivalcraiova și Instagram @shakespearefestival.