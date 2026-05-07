Scrisorile jurnalistului și scriitorului George Stanca, publicate la 7 ani de la moartea sa

Sursă: Realitate Plus

La șapte ani de la trecerea în neființă a poetului și jurnalistului George Stanca, soția sa, Elena, a reușit să publice cele trei volume intitulate „Scrisorile lui Stanca”. Cărțile adună texte scrise între anii 2009 și 2019, despre politică, fotbal, cultură și personaje publice care au marcat România. Evenimentul a reunit actori, artiști, jurnaliști, dar și apropiați ai lui George Stanca, unul dintre cei mai cunoscuți gazetari pe care i-a avut România.

Volumele lansate conțin scrisorile publicate de-a lungul unui deceniu, texte scrise într-un stil inconfundabil, stilul care l-a consacrat în presa românească pe George Stanca.

Elena Stanca, soția lui George Stanca:

„Mi-am dorit mult să reușesc să public, Dumnezeu m-a ajutat. Pe 7 mai, George ar fi împlinit 79 de ani și s-au împlinit 7 ani de la plecarea lui. Mă bucur foarte mult că am reușit să le public și sper să fie bucuroși și cititorii cărora George s-a adresat în timpul vieții.”

George Stanca a fost jurnalist la diverse publicații importante, dar și o prezență apropiată de lumea artistică și de fenomenul rockului românesc. A participat la numeroase proiecte culturale, emisiuni radio și de televiziune și a publicat mai multe volume de poezie.

Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un om sociabil, credincios, dar în același timp extrem de tăios în opinii.

Doina Ghițescu, actriță:

„El rămâne acel personaj excepțional. Așa a fost, așa a trăit: foarte dinamic, mereu exuberant.”

Cornelia Victoria Dedu pictor:

„Volumele acestea sunt foarte interesante. Fiecare scrisoare este ca o piesă de teatru, o conversație vie între scriitor și cel căruia îi este adresată scrisoarea. Nu poți să îți închipui că același poet este un prozator și un posibil scriitor de piese de teatru.”