Parchetul a solicitat pedepse între 44 și 66 de luni de închisoare pentru cei trei suspecți implicați în furtul artefactelor dacice. Cea mai mare pedeapsă, 66 de luni, este cerută pentru Bernhard Z. (35 de ani), singurul care nu a acceptat o înțelegere.

Jan B. (21 de ani) și Douglas Chesley W. (37 de ani) au colaborat cu anchetatorii și au primit recomandări mai blânde: 44 de luni fiecare.

Artefactele furate și recuperarea lor

Jaful a vizat Coiful de la Coțofenești, vechi de 2.500 de ani, și trei brățări de aur, obiecte considerate de procurori „de valoare inestimabilă” și parte a patrimoniului românesc.

În urma înțelegerii cu doi dintre suspecți, coiful și două brățări au fost recuperate la 1 aprilie. A treia brățară nu a fost găsită.

Modul de operare al hoților

Imaginile video arată trei persoane mascate care intră în muzeu după o explozie, sparg vitrinele cu ciocane și fug cu obiectele - totul în mai puțin de un minut.

Potrivit procurorilor, aceștia au lăsate în urmă indicii importante, cum ar fi:

- haine și o geantă aruncate într-un container din Assen, cu ADN-ul lui W. și Z.

- uneltele folosite, cumpărate de Jan B., surprinse pe camere

- urme de sticlă și aur găsite într-o casă de vacanță închiriată de aceștia în Borger

- filmări cu furtul mașinii de evadare și achiziția materialelor

Investigația și presiunea publică

Pentru a recupera artefactele, Parchetul a folosit agenți sub acoperire care l-au contactat pe Jan B. pentru a cumpăra obiectele. Deoarece W. și Z. au refuzat să dezvăluie locația comorilor, autoritățile au recurs la o măsură rară: publicarea fotografiilor și numelor lor, considerând că interesul public depășește dreptul la intimitate, mai arată sursa citată. Avocaţii îşi vor spune cuvântul joi.