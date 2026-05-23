STB prelungește programul tramvaielor 1 și 10 până la miezul nopții pentru concertul lui Max Korzh

Tramvaiele 1 și 10 vor circula sâmbătă până la ora 0:00 pentru a asigura transportul spectatorilor de la concertul rapperului belarus Max Korzh, programat pe Arena Națională, a anunțat Constantin Tobescu, șeful Serviciului Comunicare din cadrul Societății de Transport București (STB).

„Pentru asigurarea transportului spectatorilor de la concertul artistului Max Korzh, din această seară, STB va prelungi programul de circulație pentru liniile 1 și 10 până la ora 0:00", a declarat Tobescu, care a recomandat publicului să utilizeze și liniile de noapte din preajma Arenei Naționale: N1, N10, N102, N104 și N109.

Traseele liniilor de noapte

N1 – Romprim – Vatra Luminoasă – Bucur Obor – Bd. Banu Manta – Răzoare – Romprim

N10 – Romprim – Răzoare – Bd. Banu Manta – Bucur Obor – Vatra Luminoasă – Romprim

N102 – Piața Unirii 2 – Pantelimon

N104 – Piața Unirii 4 – Parc Teilor

N109 – Piața Unirii 2 – M Republica

Restricții de trafic și trasee modificate

STB a anunțat vineri și restricționarea traficului rutier pe Bd. Basarabia, începând cu ora 15:00, pe tronsonul dintre Bd. Chișinău și Câmpia Libertății, respectiv pe Bd. Pierre de Coubertin. Ca urmare, liniile 69, 85, 90, 104, 143, 640 și linia de noapte N109 vor circula pe trasee modificate.

Stația „Piața Hurmuzachi” de pe Bd. Basarabia, sensul Calea Călărașilor, se va reloca temporar pe Calea Călărașilor, după intersecția cu Șos. Mihai Bravu, pentru liniile 640 și N109.

La concertul de sâmbătă seară sunt așteptați aproape 50.000 de spectatori, rapperul belarus ajungând la Arena Națională în cursul după-amiezii pentru repetiții.