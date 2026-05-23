Șoc la Casa Albă. Fiica lui Trump, ținta unui plan de asasinat

23 mai 2026, 18:51
Ivanka Trump, fiica lui Donald Trump

Alertă la Casa Albă, după ce fiica lui Donald Trump, Ivanka, a fost ținta unei operațiuni de asasinat pusă la cale de un terorist antrenat de Gărzile Revoluționare Islamice. Acesta a vrut să răzbune pe faptul că armata SUA a ucis un înalt oficial militar iranian pe care teroristul în considera drept mentor.

Cetățeanul irakian, în vârstă de 32 de ani, recent capturat, a făcut o promisiune că o va ucide pe fiica liderului american și avea chiar o schiță a casei ei din Florida, spun autoritățile.

Surse apropiate anchetei au transmis că, după ce mentorul său a fost ucis, teroristul a început să spună oamenilor că „Trebuie să dăm foc casei lui Trump așa cum el ne-a ars casa noastră”. 

