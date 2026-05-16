Reducerea deficitului, în impas din cauza crizei politice. Câți bani pierdem?

Avertisment de ultimă privind banii românilor. Agenția de rating Standard & Poor's avertizează că ar putea retrograda ratingul României dacă blocajul guvernamental s-ar prelungi sau dacă ar duce la incapacitatea autorităților de a reduce în continuare deficitele fiscale în 2027.

Câți bani pierdem din cauza crizei politice? Agenția arată că destrămarea coaliției de guvernare va complica eforturile României de a reduce deficitul de cont curent și deficitul bugetar. Pe de altă parte , economiștii internaționali estimează pentru întregul an un deficit al administrației publice generale de 6,25% din PIB, unul dintre cele mai mari niveluri în rândul statelor evaluate din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

