Viață nouă la sat cu sprijin de la primărie. Autoritățile oferă terenuri
Terenuri în Spania
În timp ce marile orașe din Europa se confruntă cu prețuri uriașe la locuințe și costuri tot mai greu de suportat, o mică localitate din Spania încearcă să atragă oameni cu o ofertă rar întâlnită: case ieftine, terenuri, taxe reduse și sprijin pentru afaceri. Comuna Castrelo de Miño, cu doar 1.300 de locuitori, caută tineri antreprenori și familii dispuse să înceapă o viață nouă la sat.
Sprijin pentru afaceri, în Spania
Autoritățile locale spun că au infrastructură completă, servicii moderne și spații disponibile pentru dezvoltarea unor afaceri, însă le lipsește exact ceea ce poate salva comunitatea: oamenii.
Chiriile pornesc de la 400 de euro pe lună, iar multe locuințe se vând mult sub prețul pieței imobiliare.
În plus, cei care își deschid o afacere pot primi facilități importante și acces la terenuri sau spații comerciale.
Administrația locală speră astfel să oprească depopularea și să readucă viață într-o zonă considerată de mulți un adevărat colț de rai european.
