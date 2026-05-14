Tragedie în Maldive: cinci turiști au murit în timpul unei scufundări la peste 50 de metri adâncime

Sursă: Realitatea.net

Vacanță transformată într-un coșmar într-una dintre cele mai exclusiviste destinații turistice din lume. Cinci turiști italieni și-au pierdut viața în Maldive, după ce au dispărut în timpul unei sesiuni de scufundări desfășurate în apropierea insulei Vaavu Atoll, o zonă celebră pentru apele sale cristaline și recifele spectaculoase.

Cinci turiști au dispărut în timpul unei expediții subacvatice în Maldive

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, grupul de turiști participa joi la o activitate de scufundări organizată în apropierea unei peșteri subacvatice situate la o adâncime de aproximativ 55 de metri. Cei cinci au intrat în apă în cursul dimineții, însă nu au mai revenit la suprafață.

Autoritățile din Maldive au declanșat rapid operațiuni de căutare în zona insulei Alimathaa, după ce dispariția acestora a fost semnalată în cursul serii. Intervenția a mobilizat echipe de salvare și scafandri specializați.

Trupurile neînsuflețite au fost recuperate după ore de căutări

După mai multe ore de operațiuni intense, echipele de salvare au descoperit trupurile celor cinci turiști în ocean. Cadavrele au fost recuperate și transportate pentru investigații suplimentare.

Până în acest moment, identitățile victimelor nu au fost făcute publice de autorități. Totuși, presa italiană a relatat că printre persoanele decedate s-ar afla și un cercetător din Genova, cunoscut pentru pasiunea sa pentru natură și explorări marine.

Anchetă în desfășurare după tragedia din Vaavu Atoll

Autoritățile locale au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia. Primele informații indică faptul că vremea și condițiile din ocean ar fi putut influența desfășurarea scufundării.

Familiile victimelor au fost informate, iar autoritățile italiene colaborează cu oficialii din Maldive pentru repatrierea trupurilor. Ministrul italian de Externe s-a implicat deja în gestionarea situației și în sprijinirea rudelor celor decedați.

Maldive este recunoscută la nivel mondial pentru experiențele spectaculoase de diving , atrăgând anual mii de turiști pasionați de explorarea lumii subacvatice. Deși accidentele de acest tip sunt rare, scufundările la mari adâncimi implică riscuri importante și necesită respectarea strictă a normelor de siguranță.