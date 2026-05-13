O destinație turistică adorată de turiști reduce șederea fără viză: măsura îi vizează și pe români

Thailanda, una dintre cele mai populare destinații turistice din lume, vrea să reducă perioada de ședere fără viză pentru turiștii din 93 de țări, inclusiv România, de la 60 la 30 de zile. Autoritățile spun că măsura urmărește prevenirea activităților ilegale și a abuzului de vize.

Ministrul de Externe Sihasak Phuangketkaeow a declarat că instituția pe care o conduce va înainta Cabinetului spre aprobare un plan de reducere a perioadei de ședere fără viză pentru turiștii străini în Thailanda de la 60 la 30 de zile. El nu a precizat însă de când ar urma să se aplice această măsură, relatează Reuters .

Măsura vine după ce Thailanda a stabilit din iulie 2024 o perioadă de ședere fără viză pentru turiștii din 93 de țări

În plus, autoritățile thailandeze vor verifica și alte tipuri de vize pentru a se asigura că persoanele care intră în țară respectă scopul respectivei vize. Măsurile sunt menite să răspundă îngrijorărilor legate de utilizarea abuzivă a vizelor prelungite și de implicarea unor turiști în activități ilegale.

În perioada 1 ianuarie – 10 mai 2026, Thailanda a primit 12,4 milioane de turiști străini, o scădere de 3,43% față de aceeași perioadă a anului trecut. Turismul este un motor esențial al economiei, numărul sosirilor de turiști străini atingând un vârf de aproape 40 de milioane în 2019.