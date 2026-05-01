Cel mai mare tezaur de monede de pe vremea vikingilor, descoperit recent

O importantă descoperire arheologică a avut loc în Norvegia, unde cercetătorii au identificat cel mai mare tezaur de monede din Epoca Vikingă descoperit până acum în această țară. Aproximativ 3.000 de monede de argint, vechi de peste un mileniu, au fost găsite pe un câmp din apropierea localității Rena.

Monede provenite din diverse regiuni europene

Specialiștii au stabilit că monedele își au originea în mai multe zone ale Europei, fiind emise în Anglia, Germania, Danemarca și Norvegia. Acestea datează din perioada târzie a Epocii Vikingilor, în jurul secolului al XI-lea.

Arheologii presupun că tezaurul a fost ascuns în jurul anului 1050, într-un moment de tranziție, când sistemele monetare din Scandinavia începeau să devină mai bine organizate. Prezența unor monede emise sub domnia unor regi importanți ai Europei medievale sugerează existența unor rețele comerciale extinse în acea perioadă.

Descoperirea oferă indicii valoroase despre circulația monedelor și despre schimburile comerciale din Epoca Vikingă.

O descoperire deosebită pentru cercetători

Arheologii implicați au descris tezaurul drept unul remarcabil, subliniind raritatea unei asemenea cantități de monede într-un context viking.

Potrivit experților de la Muzeul de Istorie Culturală din Oslo, această descoperire ar putea aduce informații esențiale despre modul în care bogățiile erau acumulate și ascunse în acea epocă. Cercetările în zonă continuă, existând posibilitatea ca și alte artefacte să fie încă îngropate în apropiere.