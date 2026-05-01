Peste o treime din București a rămas fără apă caldă: 3.500 de blocuri afectate după o avarie majoră la CET Grozăvești

Sursă: Realitatea.net

Problemele din sistemul de termoficare din București continuă, iar vineri dimineață situația s-a agravat după o avarie apărută la CET Grozăvești. În total, aproximativ 3.500 de blocuri și imobile au apă caldă oprită sau furnizată la parametri foarte scăzuți.

Compania Termoenergetica București anunță că, în prezent, doar 62% din rețeaua de termoficare funcționează în condiții normale. Restul zonelor sunt afectate fie de lucrări de modernizare, fie de avarii apărute în sistem. Practic, problemele s-au suprapus, iar efectele se resimt în mai multe cartiere în același timp.

Avaria de la CET Grozăvești complică situația

Pe lângă șantierele deja deschise, în special cel din Berceni, o nouă avarie la CET Grozăvești a dus la scăderea presiunii și a temperaturii apei calde în mai multe zone din oraș. Reprezentanții companiei vorbesc despre „lipsă parametri din cauza avariei pe aria CTE Grozăvești”, ceea ce înseamnă că agentul termic nu mai ajunge în condiții normale la consumatori.

Pentru locuitori, situația se vede direct: apa caldă fie lipsește complet, fie vine foarte slab și nu poate fi folosită. Potrivit informațiilor oficiale, avaria ar urma să fie remediată în cursul zilei, până în jurul orei 14:00. Chiar și după această oră, reluarea furnizării în parametri normali poate dura, pentru că întregul sistem trebuie readus treptat la funcționare.

Probleme extinse în toate sectoarele

Lista zonelor afectate este una foarte lungă și acoperă toate cele șase sectoare ale Capitalei.

În Sectorul 1, problemele sunt în cartiere precum Aviației și Banu Manta, pe străzi ca Nicolae G. Caramfil, Elena Caragiani, Smaranda Brăescu sau Calea Floreasca.

În Sectorul 2, sunt afectate zone precum Ștefan cel Mare, Colentina și Teiul Doamnei, inclusiv străzi precum Polonă, Aurel Vlaicu sau Lacul Tei.

În Sectorul 3, sunt semnalate probleme în zona Baba Novac și pe străzi adiacente.

În Sectorul 4, una dintre cele mai afectate zone, apar întreruperi în Tineretului, Văcărești, Berceni, Brâncoveanu sau Metalurgiei, dar și pe străzi precum Pridvorului sau Nițu Vasile.

În Sectorul 5, situația este similară în Rahova, Ferentari, 13 Septembrie sau Panduri, inclusiv pe artere precum Mihail Sebastian, Calea Rahovei sau Șoseaua Sălaj.

În Sectorul 6, problemele sunt resimțite în Militari, Crângași, Drumul Taberei sau Regie, pe bulevarde importante precum Iuliu Maniu, Timișoara sau Splaiul Independenței.

Mai multe detalii despre străzile afectate, AICI :

Lucrările din Berceni pun și ele presiune pe sistem

Pe lângă avarie, un factor important este și șantierul de modernizare a conductelor din Berceni, care afectează deja aproximativ 1.000 de blocuri. Aceste lucrări sunt necesare pe termen lung, dar, pe termen scurt, contribuie la scăderea capacității sistemului. Rețeaua de termoficare din București este veche și funcționează de ani buni cu dificultate. Conductele uzate, pierderile din sistem și intervențiile frecvente fac ca orice avarie să aibă efecte în lanț. Atunci când mai multe lucrări și probleme tehnice apar în același timp, situația devine greu de gestionat, iar numărul celor afectați crește rapid.