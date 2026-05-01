Captură uriașă pe A1: contrabandă cu țigări de un milion de euro, descoperită într-un camion. Șoferul a fost reținut

Polițiștii din Arad au confiscat joi aproape 8 milioane de țigarete de contrabandă, în urma unui control efectuat pe autostrada A1. Valoarea mărfii se ridică la peste 5,5 milioane de lei (aproximativ un milion de euro), iar bărbatul care le transporta a fost reținut pentru 24 de ore.

Camionul, oprit în zona nodului DN 69A – A1

Acțiunea a fost derulată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Arad, cu sprijinul Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva-Nădlac. Aceștia au oprit un autocamion în zona nodului care face legătura între DN 69A și autostradă.

Din verificări a reieșit că vehiculul, condus de un bărbat de 36 de ani din Timișoara, ar fi plecat din municipiul Arad.

7,8 milioane de țigarete, ridicate de polițiști

În remorca camionului au fost descoperite 7.800.000 de țigarete, de diferite mărci, susceptibile a proveni din contrabandă. Întregul transport a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor, iar mijlocul de transport a fost indisponibilizat.

Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru contrabandă. Cercetările sunt continuate de polițiști sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.