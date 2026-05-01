Tragedie într-o sală de sport din Timișoara: un bărbat de 49 de ani a murit în timp ce se antrena

Un incident dramatic a avut loc joi seara într-o sală de sport de pe Calea Torontalului din Timișoara. Un bărbat în vârstă de 49 de ani a murit după ce s-a prăbușit brusc în timpul antrenamentului. Potrivit primelor informații, bărbatul se antrena în mod obișnuit când, fără niciun semn vizibil înainte, a căzut la pământ.

Momentul a fost văzut de mai multe persoane aflate în sală, care au reacționat imediat și au sunat la 112. Martorii spun că totul s-a întâmplat în câteva secunde, fără ca bărbatul să acuze dureri sau să dea semne că i s-ar face rău.

Un echipaj medical a ajuns în scurt timp la fața locului și a început manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda intervenției rapide, medicul nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața și a fost nevoit să declare decesul. Surse apropiate anchetei spun că bărbatul nu era cunoscut cu probleme medicale, ceea ce face situația cu atât mai greu de explicat, conform presei locale.

Pentru a lămuri ce s-a întâmplat, trupul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Timișoara. Medicii legiști urmează să stabilească exact cauza decesului, iar rezultatele autopsiei vor fi esențiale în anchetă. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.