”N-am făcut politică înainte şi nu voi face nici după”, a spus el joi într-o discuţie cu elevi de la Şcoala Francezo-Cipriotă din Nicosia, în Cipru, în care a efectuat o vizită oficială înaintea unui summit informal european.

"Je n’ai pas fait de politique avant et je n’en ferai pas après"



Emmanuel Macron laisse entendre qu’il arrêtera la politique après 2027 pic.twitter.com/ftuRp9aUCP — BFM (@BFMTV) April 23, 2026

Liderul de la Élysée a recunoscut că ”cel mai dur” lucru pe ultima linie dreaptă a ultimului său mandat de cinci ani este să-şi apere bilanţul şi a dat asigurări că are ”energia” de a ”relua” ceea ce nu a ”reuşit bine”.

”Ceea ce este cel mai dur după nouă ani este că trebuie să aperi ceea ce ai făcut bine şi să încerci să mergi mai departe, dar trebuie să reiei lucrurile pe care nu le-ai făcut bine uneori

Mi-am iubit mereu ţara şi m-am interesat mereu de viaţa ţării mele, dar dar asta nu face din tine un preşedinte.

Îmi doream ca ideile mele să devină realitate (...). Mi-am spus «putem schimba lucrurile mai puternic, mai repede» şi astfel am lansat o mişcarea politică, iar apoi m-am dus la preşedinţie.

Dar a fost, este în continuare, pentru a face lucruri pe care nu le cred doar utile. Este vorba despre a lupta pentru ca ţara mea şi Europa noastră să avanseze şi să apere valori în care cred, deci este o chestiune de pasiune”, a declarat şeful statului francez, după ce a fost întrebat de un elev când a ”vrut să fie preşedinte” şi dacă-l ”mai interesează să facă Franţa să progreseze”.