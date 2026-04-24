Într-un interviu acordat Financial Times, Donald Tusk a declarat că riscul unui atac rusesc nu trebuie privit ca o ipoteză îndepărtată, ci ca o amenințare imediată. „Este ceva cu adevărat serios. Vorbesc despre perspective pe termen scurt, mai degrabă de luni decât de ani”, a spus premierul polonez, referindu-se la posibilitatea ca Rusia să testeze capacitatea de reacție a alianței.

Îndoieli privind reacția NATO și aplicarea Articolului 5

Tusk a ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea reală a NATO de a răspunde rapid unui eventual atac, în special pe flancul estic.

„Pentru întregul flanc estic, vecinii mei... întrebarea este dacă NATO este încă o organizație pregătită, politic și logistic, să reacționeze, de exemplu, împotriva Rusiei dacă aceasta încearcă să atace”, a declarat acesta.

Deși a subliniat că nu pune sub semnul întrebării Articolul 5 privind apărarea colectivă, liderul polonez a admis că există îngrijorări legate de aplicarea practică a acestuia: „Vreau să cred că este încă valabil, dar uneori, desigur, am unele probleme. Ceea ce avem nevoie astăzi este și un context practic”.

Incident cu drone și reacții întârziate ale aliaților

Premierul polonez a amintit și un incident din 2025, când aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei. Potrivit lui Tusk, reacția unor aliați a fost întârziată.

„Nu mi-a fost ușor să-i conving pe partenerii noștri din NATO că nu a fost un incident întâmplător, ci o provocare bine planificată și pregătită împotriva Poloniei. Pentru unii dintre colegii noștri, a fost mult mai ușor să se prefacă că nu s-a întâmplat nimic”, a afirmat acesta.

Apel la consolidarea apărării europene

În acest context, Donald Tusk a cerut o implicare mai mare a statelor europene în domeniul apărării și transformarea Uniunii Europene într-un actor de securitate mai puternic.

„Ceea ce aveți nevoie dacă vreți să aveți, nu doar pe hârtie, o alianță reală, sunt instrumente reale și putere reală în ceea ce privește instrumentele de apărare”, a concluzionat liderul de la Varșovia. Declarațiile vin pe fondul pregătirii unor exerciții militare comune între Polonia și Franța, care ar urma să aibă loc pe flancul estic al NATO.