Caz șocant după o naștere prin cezariană: o mamă a rămas paralizată

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 iun. 2026, 13:02

O tânără mamă a trecut printr-o experiență dramatică la doar câteva zile după ce și-a adus pe lume copilul prin operație de cezariană. Povestea sa a atras atenția a mii de oameni din întreaga lume, după ce familia a dezvăluit că femeia a rămas paralizată în partea inferioară a corpului la scurt timp după naștere.

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