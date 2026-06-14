Caz șocant după o naștere prin cezariană: o mamă a rămas paralizată

O tânără mamă a trecut printr-o experiență dramatică la doar câteva zile după ce și-a adus pe lume copilul prin operație de cezariană. Povestea sa a atras atenția a mii de oameni din întreaga lume, după ce familia a dezvăluit că femeia a rămas paralizată în partea inferioară a corpului la scurt timp după naștere.
Chineye Onyeka, activă pe rețelele sociale și urmărită de o comunitate numeroasă, și-a documentat întreaga sarcină și a împărtășit cu urmăritorii emoțiile și provocările perioadei de dinaintea venirii pe lume a bebelușului. Nimeni nu se aștepta însă ca povestea să ia o turnură atât de dramatică.
Anunțul făcut de soțul femeii
La patru zile după operația de cezariană, starea de sănătate a femeii s-a deteriorat semnificativ. Informația a fost făcută publică de soțul acesteia, care a transmis un mesaj emoționant pe Instagram.
Potrivit acestuia, Chineye a rămas paralizată în partea inferioară a corpului și este internată în continuare într-o unitate medicală, unde primește îngrijiri de specialitate. Bărbatul a precizat că soția sa luptă pentru recuperare și pentru a putea fi alături de copilul nou-născut.
Mesajul a stârnit un val de reacții și mesaje de susținere din partea comunității online, mulți utilizatori exprimându-și solidaritatea și speranța într-o recuperare completă.
Ce ar fi putut provoca paralizia după cezariană
Familia nu a oferit detalii oficiale despre cauza exactă a complicației medicale. Cu toate acestea, în spațiul online au apărut numeroase speculații privind posibile leziuni nervoase asociate intervenției chirurgicale.
Medicii atrag însă atenția că paralizia apărută după o operație de cezariană reprezintă o complicație extrem de rară. În astfel de situații, cauzele pot fi multiple și nu sunt întotdeauna legate direct de procedura chirurgicală.
Printre factorii care ar putea contribui la apariția unor astfel de probleme se numără afectarea unor nervi, complicațiile neurologice, tulburările de circulație, formarea unor cheaguri de sânge sau anumite afecțiuni dezvoltate în timpul sarcinii ori imediat după naștere.
Recuperarea poate fi de lungă durată
Specialiștii subliniază că fiecare caz trebuie evaluat individual, iar stabilirea unui diagnostic precis necesită investigații medicale complexe. În funcție de cauză, recuperarea poate varia de la câteva săptămâni la mai multe luni sau chiar ani.
În prezent, Chineye Onyeka rămâne sub supravegherea medicilor, în timp ce familia și susținătorii săi speră într-o evoluție favorabilă.