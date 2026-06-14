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Extern· 1 min citire
Românii din țara cuprinsă de revolte, cereri să plece din zonă
Imagini din Belfast
Publicat14 iun. 2026, 11:00
SursăRealitatea PLUS
Numărul cererilor de repatriere a românilor din Belfast a explodat după protestele violente din ultimele zile. Peste 20.000 de conaționali se află în capitala Irlandei de Nord și sunt în pericol în aceste momente. Mai mulți copii vor fi repatriați în regim de urgență înapoi în țară.
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