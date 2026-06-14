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Românii din țara cuprinsă de revolte, cereri să plece din zonă

Imagini din Belfast

Imagini din Belfast

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 iun. 2026, 11:00
SursăRealitatea PLUS

Numărul cererilor de repatriere a românilor din Belfast a explodat după protestele violente din ultimele zile. Peste 20.000 de conaționali se află în capitala Irlandei de Nord și sunt în pericol în aceste momente. Mai mulți copii vor fi repatriați în regim de urgență înapoi în țară.

Zeci de români din Belfast, repatriați de urgență

Peste 40 de români au solicitat ajutor în urma revoltelor din Irlanda de Nord. Pentru 15 dintre ei, în special copii, prinși în mijlocul violențelor de stradă, autoritățile au emis titluri de călătorie în regim de urgență.

Între timp, tensiunile din regiune ating cote alarmante. Protestatarii au publicat în mediul online liste cu adresele la care locuiesc străini, inclusiv cetăţeni români.

Românii din Belfast s-au adăpostit în case, cu draperiile trase și luminile stinse de teama ca protestatarii să nu intre peste ei.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că menține un dialog permanent cu instituțiile responsabile de gestionarea situației și se iau măsuri pentru ca românii de acolo să fie în siguranță.

Protestele din Belfast împotriva imigranților s-au declanșat în urmă cu câteva zile după ce un bărbat de origine sudaneză a fost surprins în timp ce încerca să ucidă un alt bărbat cu un cuțit. Atacatorul a fost prins imediat. Acesta a fost arestat şi va fi cercetat sub acuzaţia de tentativă de omor.

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