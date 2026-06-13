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Românii din Belfast, monitorizați după protestele violente

Proteste în Irlanda

Proteste în Irlanda

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat13 iun. 2026, 12:11
SursăRealitatea PLUS

Românii din Belfast s-au adăpostit în case, cu draperiile trase și luminile stinse de teama atacurile și protestele care au zguduit orașul în ultimele zile. Consulatul General al României la Edinburgh continuă să sară în ajutorul a peste 100 de români blocați în revolta care a cuprins regiunea, potrivit autorităților.

Protestele din Belfast împotriva imigranților s-au declanșat în urmă cu câteva zile și au început după ce un bărbat de origine sudaneză a fost surprins în timp ce încerca să ucidă un alt bărbat cu un cuțit. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Mașini și case incendiate, revoltă pe străzi. Imagini apocaliptice

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că menține un dialog permanent cu instituțiile responsabile de gestionarea situației și se iau măsuri pentru ca românii de acolo să fie în siguranță.

O parte dintre familii se întorc acasă, până acum au fost emise titluri de călătorie, în special pentru minorii fără paşaport. A transmis Oana Țoiu.

Potrivit ultimelor date de la Ministerul Afacerilor Externe, 41 de români au sunat să ceară ajutor de la Ambasadă. Printre aceștia se numără 17 minori.

Protestele violente din Belfast au început în urmă cu câteva zile împotriva imigrației, după ce un bărbat din Sudan a fost surprins în timp ce voia să ucidă un bărbat cu cuțitul. Imaginile au făcut înconjurul internetului.

Imediat după incidentul șocant au avut loc proteste violente care au vizat și familiile de români. Autoritățile române au confirmat că locuințele a trei familii au fost vandalizate.

Datele comunicate de MAE arată că secția consulară a Ambasadei României la Dublin a emis până acum 15 titluri de călătorie pentru persoane care doresc să revină în România. Cele mai multe dintre documente au fost eliberate pentru minori români. Instituția a precizat că sprijinul acordat cetățenilor afectați continuă.

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