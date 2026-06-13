Românii din Belfast, monitorizați după protestele violente

Publicat 13 iun. 2026, 12:11 Sursă Realitatea PLUS

Românii din Belfast s-au adăpostit în case, cu draperiile trase și luminile stinse de teama atacurile și protestele care au zguduit orașul în ultimele zile. Consulatul General al României la Edinburgh continuă să sară în ajutorul a peste 100 de români blocați în revolta care a cuprins regiunea, potrivit autorităților.

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