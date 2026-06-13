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Extern· 2 min citire
Românii din Belfast, monitorizați după protestele violente
Proteste în Irlanda
Publicat13 iun. 2026, 12:11
SursăRealitatea PLUS
Românii din Belfast s-au adăpostit în case, cu draperiile trase și luminile stinse de teama atacurile și protestele care au zguduit orașul în ultimele zile. Consulatul General al României la Edinburgh continuă să sară în ajutorul a peste 100 de români blocați în revolta care a cuprins regiunea, potrivit autorităților.
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