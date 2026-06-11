A doua noapte de haos în Belfast. Locuințele a trei familii de români au fost atacate de protestatari

Tensiunile continuă să crească în Belfast, unde protestele izbucnite în urma unui atac violent asupra unui localnic au degenerat pentru a doua noapte consecutiv. Străzile orașului s-au transformat din nou în scene de confruntare, iar autoritățile au fost nevoite să mobilizeze efective importante pentru a împiedica extinderea violențelor.

În timpul incidentelor, mai multe locuințe și vehicule au fost vizate de atacatori, iar printre cei afectați se numără și cetățeni români stabiliți în Irlanda de Nord.

Poliția a intervenit cu tunuri cu apă împotriva protestatarilor

Potrivit autorităților, aproximativ 300 de persoane au participat la manifestațiile care au degenerat în acte de vandalism și distrugeri.

Forțele de ordine au intervenit pentru a dispersa mulțimea, folosind inclusiv tunuri cu apă. În mai multe zone ale orașului au fost incendiate vehicule și obiecte de mobilier stradal, iar pe carosabil au apărut adevărate baricade de foc.

Situația a fost considerată suficient de gravă încât poliția să își consolideze dispozitivele de intervenție încă dinaintea începerii protestelor.

Temeri privind noi atacuri asupra migranților

Autoritățile aveau informații potrivit cărora grupuri de indivizi intenționau să continue violențele după modelul celor produse în ziua precedentă.

Printre obiectivele care ar fi putut fi vizate se aflau hoteluri în care sunt cazați migranți. Din acest motiv, polițiștii s-au pregătit pentru noi confruntări și au desfășurat efective suplimentare în zonele considerate vulnerabile.

În timpul incidentelor, mai mulți bărbați cu fețele acoperite au provocat distrugeri importante. Locuințe și mașini au fost incendiate, iar unele familii au fost nevoite să își părăsească locuințele din cauza amenințărilor și a atacurilor.

Trei familii de români au rămas fără locuințe după atacuri

Printre victimele actelor de vandalism se află și trei familii de români.

Locuințele acestora au fost atacate în timpul violențelor care au zguduit Belfastul în ultimele zile.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, familiile afectate și-au exprimat intenția de a reveni în România după evenimentele prin care au trecut.

Autoritățile române urmăresc situația și mențin legătura cu cetățenii români aflați în zonele afectate de tulburări.

Apel transmis de Ambasada României

În contextul escaladării tensiunilor, Ambasada României la Londra a transmis recomandări pentru românii care se află în Belfast și în alte zone afectate de incidente.

Diplomații îi sfătuiesc pe cetățenii români să respecte indicațiile autorităților locale, să evite deplasările în apropierea locurilor unde au loc confruntări și să urmărească permanent informațiile și avertizările comunicate de poliție.

De la un atac violent la două nopți de haos

Valul de proteste a izbucnit după ce imaginile surprinse în urma unui atac comis asupra unui bărbat din Belfast au început să circule intens pe rețelele de socializare.

Incidentul care a declanșat furia publică a avut loc luni seară. Suspectul, identificat de autorități ca fiind un cetățean sudanez aflat în procedură de solicitare a azilului, a fost arestat și pus sub acuzare pentru tentativă de omor.

Pe fondul emoției generate de acest caz, manifestațiile au degenerat rapid în acte de violență.

Autoritățile nord-irlandeze au avertizat că grupări extremiste încearcă să profite de nemulțumirea și furia unei părți a populației pentru a amplifica tensiunile din societate. În același timp, oficialii au făcut apel la calm și au cerut populației să evite orice formă de violență.