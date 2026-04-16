Ministrul Mediului și deputatul USR, Diana Buzoianu, a anunțat că a transmis o sesizare oficială către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Primăria Capitalei și primăriile de sector, solicitând verificarea și eliminarea acestor panouri din spațiul public.

Acuzații de „fake news” în publicitatea stradală

Potrivit sesizării, materialele publicitare ar încălca legislația din domeniul publicității și al sănătății publice. Mesajele sunt catalogate drept „dezinformare”, în condițiile în care prezintă afirmații considerate nefundamentate științific despre procedura medicală a cezarianei.

„Panourile nu au cum să rămână în spațiul public. Legea este încălcată clar și există prevederi pentru sancțiuni”, a transmis Diana Buzoianu, subliniind că astfel de campanii pot induce în eroare populația.

Reacția medicilor: avertisment ferm privind riscurile dezinformării

Controversa a fost amplificată după ce Colegiul Medicilor din România a criticat public mesajele afișate pe panouri, considerându-le lipsite de fundament științific. Reprezentanții instituției au atras atenția că astfel de afirmații pot influența negativ percepția femeilor însărcinate și pot crea confuzie în privința deciziilor medicale.

La rândul său, Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România a transmis că este profund îngrijorată de apariția acestor mesaje, care ar putea afecta deciziile femeilor însărcinate prin prezentarea unor informații incomplete sau eronate.

Specialiștii subliniază că alegerea modalității de naștere trebuie făcută exclusiv împreună cu medicul curant, în funcție de particularitățile fiecărui caz.

Controverse privind publicitatea medicală în spațiul public

În mesajele afișate pe panouri se regăsesc afirmații precum ideea că operația de cezariană „scoate din funcțiune procesul natural al nașterii”, formulare pe care medicii o consideră simplistă și potențial înșelătoare.

Autoritățile urmează să analizeze legalitatea campaniei și să stabilească dacă materialele încalcă normele privind publicitatea și informarea în domeniul sănătății.

În funcție de concluziile verificărilor, pot fi dispuse sancțiuni sau eliminarea panourilor din spațiul public.

