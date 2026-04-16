Acesta a criticat măsurile luate de Bolojan și situația în care se află țara noastră. Mai mult, Negrescu a spus că măsurile premierului au pus stăpânire pre români.

Victor Negrescu: „România e într-o zonă de încetinire economică!”

„România a intrat într-o zonă de încetinire economică serioasă. Măsurile fiscale au pus o presiune disproporționată pe cetățeni, pe muncă, pe clasa de mijloc.

În timp ce economia încetinește, povara este tot mai mare.

Și atunci apare întrebarea legitimă. Unde este echilibrul?

Pentru că nu poți conecta economia doar prin tăieri și taxe, cum propune Ilie Bolojan. Numărul firmelor care-și închid activitatea crește.

Locurile de muncă vedem cum dispar. Industria pierde oameni. Nu sunt doar cifre, sunt oameni reali.

Sunt familii, comunități. Cred că este momentul pentru o analiză serioasă. Pentru corecții rapide.

Pentru o guvernare mai echilibrată. O guvernare care protejează oamenii, dar care și susține economia. O guvernare care nu reacționează doar prin presiune fiscală, ci construiește perspective.

România are, într-adevăr, nevoie de stabilitate. Dar stabilitatea nu înseamnă să mergi înainte cu ochii închiși.

Înseamnă să vezi ce nu funcționează, ci să ai curajul să corectezi.”, a declarat Victor Negrescu.

