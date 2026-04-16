Cele trei scenarii luate în calcul dacă iese PSD de la guvernare
SCENARIUL 1
- Ilie Bolojan și-ar putea prezenta demisia, iar guvernul condus de el s-ar prăbuși
- Ar urma negocieri pentru un nou guvern.
- Președintele Nicușor Dan i-ar invita la Cotroceni pe liderii partidelor partidelor parlamentare și ar fi propus un nou premier
SCENARIUL 2
- Ilie Bolojan nu-și dă demisia, social-democrații trebuie să-și retragă miniștrii din guvern
- Bolojan trebuie să meargă în Parlament pentru un nou guvern
- Bolojan poate să numească miniștri interimari care vor prelua portofoliile pe care le deținuseră social-democrații
- Guvernul cu miniștri interimari poate funcționa doar 45 de zile, timp în care ar trebui să ajungă în Parlament
SCENARIUL 3
- Guvernul Bolojan este demis imediat prin moțiune de cenzură
- Bolojan poate rămâne în funcție până se formează un nou guvern