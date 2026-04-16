Cele trei scenarii pentru guvernare dacă PSD se retrage. Ce se întâmplă cu Bolojan dacă nu mai are susținerea partidului?

Ilie Bolojan

Doar câteva zile până când PSD decide dacă iese de la Guvernare. Social-democrații sunt din ce în ce mai supărați pe Ilie Bolojan și luni decid dacă și cer demisia. Și avem trei scenarii posibile în situația în care PSD iese de la guvernare. 

Cele trei scenarii luate în calcul dacă iese PSD de la guvernare

SCENARIUL 1

- Ilie Bolojan și-ar putea prezenta demisia, iar guvernul condus de el s-ar prăbuși
- Ar urma negocieri pentru un nou guvern.
- Președintele Nicușor Dan i-ar invita la Cotroceni pe liderii partidelor partidelor parlamentare și ar fi propus un nou premier

SCENARIUL 2

- Ilie Bolojan nu-și dă demisia, social-democrații trebuie să-și retragă miniștrii din guvern
- Bolojan trebuie să meargă în Parlament pentru un nou guvern
- Bolojan poate să numească miniștri interimari care vor prelua portofoliile pe care le deținuseră social-democrații
- Guvernul cu miniștri interimari poate funcționa doar 45 de zile, timp în care ar trebui să ajungă în Parlament

SCENARIUL 3

- Guvernul Bolojan este demis imediat prin moțiune de cenzură
- Bolojan poate rămâne în funcție până se formează un nou guvern