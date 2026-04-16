Cele trei scenarii luate în calcul dacă iese PSD de la guvernare

SCENARIUL 1

- Ilie Bolojan și-ar putea prezenta demisia, iar guvernul condus de el s-ar prăbuși

- Ar urma negocieri pentru un nou guvern.

- Președintele Nicușor Dan i-ar invita la Cotroceni pe liderii partidelor partidelor parlamentare și ar fi propus un nou premier

SCENARIUL 2

- Ilie Bolojan nu-și dă demisia, social-democrații trebuie să-și retragă miniștrii din guvern

- Bolojan trebuie să meargă în Parlament pentru un nou guvern

- Bolojan poate să numească miniștri interimari care vor prelua portofoliile pe care le deținuseră social-democrații

- Guvernul cu miniștri interimari poate funcționa doar 45 de zile, timp în care ar trebui să ajungă în Parlament

SCENARIUL 3

- Guvernul Bolojan este demis imediat prin moțiune de cenzură

- Bolojan poate rămâne în funcție până se formează un nou guvern