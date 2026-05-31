Sfidare totală la Ministerul Proiectelor Europene. În timp ce ministrul Pîslaru se plânge că e întreținut de soție, directorii săi încasează salarii de lux și sporuri de condiții vătămătoare

Sursă: Realitatea PLUS

În plină criză politică ies la iveală salariile uriașe din ministere conduse de interimari. La Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condus de Dragoș Pîslaru, există directori și șefi din instituție care câștigă peste 20.000 de lei brut pe lună și primesc inclusiv sporuri pentru condiții vătămătoare. Asta după ce ministrul declara recent că este întreținut de soția sa și că salariul de demnitar este prea mic, conform Realitatea PLUS.

În timp ce românilor li se vorbește despre austeritate, restructurări și reducerea cheltuielilor bugetare, apar noi informații despre salariile din aparatul de stat. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condus de Dragoș Pîslaru, mai mulți directori și înalți funcționari încasează salarii de peste 20.000 de lei brut pe lună.

De exemplu, un secretar general detașat de la o altă instituție câștigă peste 22.000 de lei brut, iar mai mulți directori și șefi de serviciu au venituri apropiate de acest nivel. Iar pe lângă salariile consistente, angajații beneficiază și de sporuri pentru condiții vătămătoare de muncă, dar și de indemnizații prevăzute de lege.

Ei bine, dezvăluirile vin după ce ministrul Dragoș Pîslaru declara public că este întreținut de soția sa și că venitul său ca ministru este mai mic decât al multor angajați din sistem. Ei bine, subiectul reaprinde însă dezbaterea despre salariile din sectorul public, mai ales acum când vedem că sunt și controverse uriașe și consultări interminabile pe legea salarizării.