Calendar ortodox, 28 mai 2026. Ce sărbătoare este astăzi
Sărbătoare religioasă
În calendarul ortodox, pe 25 mai este prăznuită A treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul, marcată în calendar cu cruce neagră.
Capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost pierdut și regăsit de trei ori. A treia aflare a avut loc în jurul anului 850, în timpul controverselor iconoclaste, când relicva a fost mutată și apoi redescoperită în localitatea Comana (lângă orașul modern Suhumi, Abhazia) și adusă ulterior la Constantinopol.
Conform tradiției populare, fiind vorba de sărbătoare marcată cu cruce neagră, este o zi de post în care nu se fac nunți, iar creștinii sunt îndemnați să se roage pentru sănătate, să nu spele rufe și să nu muncească pământul pentru a evita pagubele și bolile.
