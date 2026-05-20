România, în lumina reflectoarelor! Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a ridicat sala în picioare la Cannes
Festivalul Internațional de Film de la Cannes/ Profimedia
România a strălucit din nou pe covorul roșu de la Cannes! Amalia Enache a atras toate privirile la premiera filmului „Fjord”, primul lungmetraj în limba engleză regizat de Cristian Mungiu. Regizorul a trăit emoții unice în celebra sală Louis Lumière, acolo unde filmul a fost aplaudat în picioare minute în șir de către public.
Filmul „Fjord”, cu Sebastian Stan în distribuție, a stârnit una dintre cele mai puternice reacții la Festivalul de Film de la Cannes din acest an.
Ovațiile de 12 minute l-au emoționat până la lacrimi pe actorul român de la Hollywood. La rândul său, regizorul Cristian Mungiu le-a mulțumit spectatorilor și a spus că acesta este momentul în care un film își află adevărata valoare.
În sală s-au aflat nume uriașe ale cinematografiei mondiale, printre care Demi Moore, Sharon Stone sau Carla Bruni.
