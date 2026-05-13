Macron anunță că focarul de hantavirus este „sub control" în Franța. Președintele Franței cere o coordonare mai strânsă la nivel european

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că situația generată de focarul de hantavirus este „sub control” în țară și a cerut o coordonare mai strânsă la nivel european pentru gestionarea riscurilor sanitare.

Șeful statului francez a făcut declarațiile marți, la Nairobi, la finalul summitului Africa Forward, în contextul în care mai multe state europene monitorizează evoluția cazurilor asociate navei de croazieră MV Hondius. Macron a subliniat că Franța a implementat „unele dintre cele mai stricte protocoale” sanitare din Europa și a lăudat reacția sistemului medical, conform Euronews .

În același timp, autoritățile sanitare rămân în alertă după ce o femeie infectată în timpul focarului de pe MV Hondius se află în stare critică într-un spital din Paris. Medicul infecționist Xavier Lescure a precizat că pacienta suferă de o formă severă a bolii, cu complicații pulmonare și cardiace, fiind menținută în viață cu ajutorul unui sistem de oxigenare extracorporală.

Epidemiologul Antoine Flahault a descris situația drept „neobișnuită și fără precedent”, explicând că reacția fermă a autorităților este determinată de incertitudinile legate de evoluția virusului. Acesta a subliniat că, spre deosebire de alte epidemii apărute în zone greu accesibile, focarul actual este asociat unei nave cu aproximativ 147 de persoane, ceea ce facilitează identificarea contacților și monitorizarea epidemiologică.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat anterior că mai multe cazuri de hantavirus au fost confirmate în legătură cu focarul de pe MV Hondius, iar trei persoane au decedat.