Două românce, dispărute după prăbușirea unei clădiri istorice din Gorlitz, Germania. Anunțul MAE

Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat oficial că două tinere de cetățenie română sunt date dispărute în urma prăbușirii unei clădiri istorice din localitatea Görlitz, situată în estul Germaniei.

Reprezentanții ministerului au anunțat că celulele diplomatice din Germania au fost deja activate și mențin un contact permanent cu familiile celor două victime.

Autoritățile germane iau în calcul varianta unei acumulări de gaz care ar fi provocat o astfel de deflagrație. În momentul producerii exploziei, în clădire se aflau mai multe persoane, printre care și cele două turiste românce. Victimele nu au fost găsite nici până în prezent. Echipele de salvare intervin în condiții dificile.