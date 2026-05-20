Evaluarea Națională la clasa a IV-a continuă cu proba la Matematică și Științe ale naturii
Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a continuă miercuri cu testarea la Matematică și Științe ale naturii, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.
Marți, elevii au susținut proba la Limbă și comunicare – Limba română, prima etapă a evaluării naționale dedicate acestui nivel de studiu.
Pentru elevii aparținând minorităților naționale, joi este programată proba la Limbă și comunicare – Limba maternă.
Procesul de evaluare va continua și săptămâna viitoare cu testările destinate elevilor de clasa a VI-a. Astfel, pe 26 mai va avea loc proba la Limbă și comunicare – Limba română, urmată pe 27 mai de cea la Matematică și Științe ale naturii. Elevii din rândul minorităților naționale vor susține, pe 28 mai, proba la Limba și comunicare – Limba maternă.
Aceste evaluări au rolul de a măsura nivelul cunoștințelor și competențelor dobândite de elevi pe parcursul anilor de studiu. Testele includ și itemi concepuți pentru evaluarea gradului de alfabetizare funcțională.
Rezultatele obținute nu sunt făcute publice și nu sunt trecute în catalog în mod automat. Acestea pot fi consemnate doar la solicitarea scrisă a părinților sau a reprezentanților legali.
Scopul testărilor este de a oferi elevilor și părinților o imagine clară asupra nivelului de dezvoltare a competențelor evaluate și de a sprijini realizarea unor planuri individualizate de învățare.
Fiecare probă are o durată de 60 de minute, interval în care elevii trebuie să rezolve cerințele din test.
